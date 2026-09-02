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'शक्तिमान कभी बिक नहीं सकता', समय रैना संग ऐड करने पर झेली ट्रोलिंग, मुकेश खन्ना बोले- गाली देना...

मुकेश खन्ना ने समय रैना के साथ एक मोबाइल फोन के ऐड में काम करने को लेकर उठे विवाद पर सफाई दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कौलैब समय रैना के शो से संबंधित नहीं था.

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मुकेश खन्ना ने हेटर्स को दिया जवाब (Photo: Screengrab)
मुकेश खन्ना ने हेटर्स को दिया जवाब (Photo: Screengrab)

इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद के दौरान कॉमेडियन समय रैना को कई सेलेब्स ने निशाने पर लिया था. शक्तिमान फेम एक्टर मुकेश खन्ना भी इस लिस्ट में शामिल थे. उन्होंने कॉमेडियन को खूब खरी-खोटी सुनाई थी. लेकिन लोगों को तब शॉक लगा जब कुछ वक्त पहले मुकेश खन्ना को समय रैना के साथ एक ऐड में देखा गया. सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. अब मुकेश खन्ना ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है.

मुकेश खन्ना ने तोड़ी चुप्पी
मुकेश खन्ना ने साफ किया कि उन्होंने मोबाइल फोन का ऐड किया था. इसका समय रैना के शो से कोई वास्ता नहीं था. उन्होंने ये भी कहा कि मुकेश खन्ना को कोई पैसों से नहीं खरीद सकता. उस ऐड में उन्होंने अपनी शर्तों के हिसाब से काम किया था. शुभोजीत घोष के पॉडकास्ट में मुकेश खन्ना ने कहा- मैंने समय रैना के साथ कोलैब नहीं, एक ऐड किया था. वो भी अपने दाम पर किया. वो लोग इसके लिए माने क्योंकि वो डेस्पेरेट थे मेरे साथ काम करने के लिए.

उन्होंने कहा- सर आप जो बोलेगे हम करेंगे. ये सब किसी को दिखता नहीं है. वो बात कोई नहीं बताएगा कि उन्होंने मुझे ऐसे ही नहीं मना लिया. ब्रांड ने 10 दिन पर मुझे मनाया. मेरी ऐड और दूसरे कॉमेडियन की ऐड कंपेयर करो, मालूम पड़ जाएगा कि वो बिक गया होगा. उसने गाली देनी शुरू कर दी थी. लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया. मैं उसे पूरे ऐड में गाली ना देने की बात कहता रहा.

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''मुझे इन लोगों से कोई शिकायत नहीं है. क्योंकि ये लोग सब मोह में हैं. इनको चाहिए कि गाली गलौच का प्रोग्राम आना चाहिए. मैं कहता हूं ऐसा प्रोग्राम नहीं आना चाहिए. आप गलत बात बोलकर लोगों को भावनाओं को आहत कर सकते हो. मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि शक्तिमान बिका नहीं है, शक्तिमान कभी बिक नहीं सकता. मैं समय रैना के शो में नहीं गया. मैंने फोन के लिए ऐड किया. ''

पॉडकास्ट में मुकेश खन्ना ने समय रैना की तारीफ भी की. उन्होंने समय को एंटरप्राइजिंग यानी मेहनती इंसान बताया. मुकेश खन्ना के मुताबिक, उन्हें समय रैना बहुत प्यारे इंसान लगे. मुलाकात के दौरान समय ने उनके साथ खूब हंसी मजाक की. समय ने मुकेश को 10 जोक सुनाए, जो कि काफी पॉजिटिव थे.

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