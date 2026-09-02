31 दिनों में 5.68 लाख... दनादन बिक रही HERO की गाड़ियां, इनकी सबसे ज्यादा मांग

अगस्त का महीना देश की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के लिए अच्छा रहा है. कंपनी ने 2.6 परसेंट की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ दर्ज की है. हालांकि, अगस्त में कंपनी के एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आई है. अगस्त में हीरो मोटोकॉर्प ने कुल 568,398 टू-व्हीलर्स को डिस्पैच किया है.

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पिछले साल इस महीने कंपनी की सेल्स 553,727 यूनिट्स पर थी. घरेलू मार्केट में कंपनी की सेल्स 4.5 परसेंट बढ़कर 542,305 यूनिट्स तक पहुंच गई है. पिछले साल अगस्त में कंपनी की डोमेस्टिक सेल 519,139 यूनिट्स पर थी. एक्सपोर्ट की बात करें, तो हीरो मोटोकॉर्प ने अगस्त में भारी गिरावट दर्ज की है.

अगस्त 2026 में 24.5 परसेंट की गिरावट के साथ हीरो का एक्सपोर्ट 26,093 यूनिट्स पर पहुंच गया है, जो पिछले साल अगस्त में 34,588 यूनिट्स पर था. घरेलू मार्केट में हीरो का दबदबा है, लेकिन ओवरऑल रेस में होंडा आगे निकलते नजर आ रहा है.

बाइक और स्कूटर की सेल्स का हाल

हीरो ने बताया है कि अगस्त महीने में कंपनी ने 1.5 परसेंट की गिरावट के साथ 493,851 मोटरसाइकिलें डिस्पैच की हैं. पिछले साल इस महीने कंपनी ने 501,523 यूनिट्स डिस्पैच की थी. यानी ब्रांड की बाइक्स की सेल कम हुई है. वहीं दूसरी तरफ स्कूटर की सेल्स 42.8 परसेंट बढ़ी है. अगस्त में कंपनी ने 74,547 यूनिट्स बेची हैं, जबकि पिछले साल इस महीने 52,204 स्कूटर्स डिस्पैच हुए थे.

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हीरो की मानें, तो रिटेल सेल्स बेहतर हुई है. वाहन रजिस्ट्रेशन में कंपनी की ग्रोथ ईयर-ऑन-ईयर 19 परसेंट की है. कंपनी को पूरी उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन में भी ब्रांड की गाड़ियों की मांग ऐसी ही रहेगी. कंपनी के पॉपुलर मोटरसाइकिलों की बात करें, तो हीरो स्प्लेंडर, ग्लैमर एक्स, पैशन और सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक शामिल हैं.

पांच महीनों में कैसी रही सेल्स?

वहीं डेस्टिनी और जूम (Xoom) हीरो के सबसे ज्यादा बकने वाले स्कूटर हैं. ईवी की बात करें, तो हीरो इस सेगमेंट में विडा (HERO VIDA) के नाम से टू-व्हीलर्स बेचती है. अगस्त में कंपनी ने 25,558 विडा बेची हैं. ईयर-ऑन-ईयर रिटेल रजिस्ट्रेशन 38 परसेंट बढ़ा है.

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इस वित्तवर्ष की बात करें, तो अप्रैल से अगस्त 2026 तक हीरो का टोटल डिस्पैच ग्रीन में है. कंपनी ने अब तक 27.79 लाख टू-व्हीलर्स को डिस्पैच किया है, जो पिछले साल 23.71 लाख यूनिट्स पर था. इस दौरान डोमेस्टिक सेल्स 22.34 लाख से बढ़कर 26.16 लाख पर पहुंच गई है. जबकि एक्सपोर्ट 1.36 लाख से बढ़कर 1.63 लाख पर पहुंच गया है.

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