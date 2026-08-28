Sara Tendulkar Beauty Secret: ग्लोइंग स्किन के लिए सारा तेंदुलकर पीती हैं ये ग्रीन स्मूदी, खुद बताया बनाने का आसान तरीका

Sara Tendulkar Match Smoothie Recipe: क्रिकेट के भगवान कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर अपनी फिटनेस और ग्लोइंग स्किन को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. भले ही सारा ने बॉलीवुड वर्ल्ड में कदम नहीं रखा हो, लेकिन उनके चर्चे हीरोइनों से कम नहीं है. फैंस उनकी फिटनेस रूटीन और खूबसूरत स्किन का सीक्रेट जानने में दिलचस्पी रखते हैं. हाल ही में सारा ने सोशल मीडिया पर अपनी एक खास माचा स्मूदी की रेसिपी शेयर की, जिसे वह अपनी डाइट का हिस्सा बनाती हैं.

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दिलचस्प बात यह है कि यह स्मूदी सिर्फ स्वाद और रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं है, बल्कि इसमें प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद हैं. सारा के मुताबिक, यह स्मूदी स्किन की इलास्टिसिटी को सपोर्ट करने के साथ उनकी फिटनेस रूटीन के लिए भी फायदेमंद है.

सारा की माचा स्मूदी में क्या-क्या पड़ता है?

इस हेल्दी ड्रिंक को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होगी. इसे बनाने के लिए लीजिए:

1-2 खजूर

1 स्कूप वनीला प्रोटीन

1 कप अनस्वीटेंड आल्मंड मिल्क

1 स्कूप कोलेजन पेप्टाइड्स

1 चम्मच माचा पाउडर

1-2 चम्मच अनस्वीटेंड आल्मंड बटर पाउडर

कुछ आइस क्यूब्स

2 मिनट में ऐसे बनाएं माचा स्मूदी

माचा स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले ब्लेंडर में खजूर, वनीला प्रोटीन, अनस्वीटेंड आल्मंड मिल्क, कोलेजन पेप्टाइड्स, माचा पाउडर और आल्मंड बटर पाउडर डालें. अब सभी चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें. जब मिक्सर स्मूद हो जाए तो इसे एक गिलास में डालें और ऊपर से आइस क्यूब्स डालकर सर्व करें. आपकी प्रोटीन से भरपूर माचा स्मूदी तैयार है.

स्किन और फिटनेस के लिए क्यों खास है?

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सारा के मुताबिक, इस माचा स्मूदी को स्किन की इलास्टिसिटी के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसके अलावा इसमें मौजूद प्रोटीन इसे फिटनेस डाइट के लिए भी खास बनाता है. सारा की इस स्मूदी से करीब 35 ग्राम प्रोटीन मिलता है. इसमें माचा होने की वजह से यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर होती है.

क्या होता है माचा?

माचा ग्रीन टी की पत्तियों से तैयार किया जाने वाला बारीक पाउडर है. इसका रंग गहरा हरा होता है और इसका स्वाद सामान्य ग्रीन टी से काफी अलग होता है. माचा आजकल हेल्थ और फिटनेस पसंद करने वाले लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है.

नोट: हालांकि, किसी सेलिब्रिटी की डाइट को सीधे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपनी जरूरत और शरीर की स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है. खासकर प्रोटीन पाउडर और कोलेजन सप्लीमेंट लेने से पहले डाइटीशियन या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है.

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