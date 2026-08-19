scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंदौर घूमने आई जर्मन महिला से छेड़छाड़, गांधी हॉल के चौकीदार पर केस, कोर्ट ने जेल भेजा

मध्य प्रदेश के इंदौर में गांधी हॉल परिसर घूमने पहुंची जर्मनी की निवासी महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. महिला दिल्ली में रहती है और अपने साथी के साथ शहर घूमने आई थी. आरोप है कि परिसर में तैनात चौकीदार ने उस पर अशोभनीय टिप्पणियां कीं और आपत्तिजनक इशारे किए. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

Advertisement
X
पहले शिकायत से पीछे हट रही थी महिला.(Photo: Dharmendra sharma/ITG)
पहले शिकायत से पीछे हट रही थी महिला.(Photo: Dharmendra sharma/ITG)

इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में स्थित गांधी हॉल परिसर में यह घटना सामने आई. जर्मनी की मूल निवासी और फिलहाल दिल्ली में रहने वाली महिला अपने साथी के साथ एक दिन पहले शहर घूमने आई थी. दोनों गांधी हॉल परिसर में घूम रहे थे, इसी दौरान वहां ड्यूटी पर मौजूद चौकीदार दीपक ने महिला के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने महिला पर अशोभनीय टिप्पणियां कीं और छेड़छाड़ की नीयत से अश्लील इशारे भी किए. महिला ने जब इस व्यवहार का विरोध किया तो वहां मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने महिला से घटना के संबंध में जानकारी ली.

यह भी पढ़ें: '2 दिन में लौटूंगा' कहकर मां को छोड़ गया बेटा, मौत पर भी नहीं आया... रुला देगी इंदौर के वृद्धा आश्रम की ये कहानी

सम्बंधित ख़बरें

indore dr mohit bhandari world record
इंदौर में वर्ल्ड रिकॉर्ड... एक ही दिन में 50+ रोबोटिक वजन घटाने की सर्जरी
₹40 करोड़ की स्मार्ट सिटी सड़क में बड़ा गड्ढा
मां-बहन की हत्या का गवाह बना 8 साल का बच्चा
indore water bursting Incident
जिस सड़क पर खर्च हुए 40 करोड़, वही धंसी; नीचे से फूटा सैलाब, VIDEO
The son's statement revealed the harrowing tale of the double murder
'पापा ने मम्मी-बहन की जान ली, मैं मरने का नाटक करके बचा', बच्चे की आपबीती

पहले शिकायत से पीछे हट रही थी महिला

प्रारंभिक तौर पर महिला आरोपी के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराने के पक्ष में नहीं थी. हालांकि, पुलिस ने उसे कानूनी कार्रवाई के बारे में समझाया और शिकायत दर्ज कराने के लिए राजी किया. इसके बाद महिला ने चौकीदार के खिलाफ लिखित शिकायत पुलिस को दी.

Advertisement

शिकायत मिलने के बाद एमजी रोड थाना पुलिस ने आरोपी दीपक के खिलाफ छेड़छाड़ समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया. आरोपी दीपक सीहोर का रहने वाला बताया गया है.

पुलिस ने मामले में महिला के बयान और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की. आरोपी से पूछताछ के साथ घटनास्थल से जुड़े तथ्यों की भी जानकारी जुटाई गई. मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.

कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी जेल भेजा गया

मंगलवार शाम आरोपी दीपक को न्यायालय में पेश किया गया. कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की जांच जारी है.

डीसीपी अभिषेक रंजन ने कहा कि महिला पर्यटकों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में आने वाली महिला पर्यटकों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है.

इंदौर पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. गांधी हॉल जैसे सार्वजनिक और पर्यटक स्थल पर महिला के साथ हुई कथित छेड़छाड़ की घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Kitchen Cleaning Tips: चिकनाई और गंदगी से गैस चूल्हा दिखने लगा है पुराना? इन 2 चीजों से करें साफ, चमक उठेगा नया जैसा |
    बांग्लादेश में कल राष्ट्रपति चुनाव, BNP के फखरुल की जीत लगभग तय |
    कांग्रेस पार्षद को वकीलों ने कुर्सियों से जमकर पीटा, बेबस खड़ी रही दिल्ली पुलिस, Video |
    बरेली में 24 घंटे में दो पतियों ने की खुदकुशी, एक ने पत्नी के मायके जाने पर Facebook Live कर दी जान, दूसरे का विवाद में उठाया खौफनाक कदम |
    जौहर यूनिवर्सिटी मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी की रामपुर और दिल्ली समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी |
    'जेन-Z' बोलकर सुरक्षाबलों से क्यों भिड़ी लड़की? देखें ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण |
    ट्रंप के फैसले पर कमेंट देना भी मुनासिब नहीं समझा, किम जोंग की बहन ने दिखाए तेवर |
    'पत्नी को मारा नहीं, बल्कि वध किया है...', पत्नी की हत्या के बाद ट्रेन के सामने कूदा पति |
    'बच्चों को काम नहीं मिलेगा', गोविंदा से अनबन पर सुनीता को एजाज खान की नसीहत |
    जल बोर्ड घोटाले पर सियासी जंग, AAP के आरोपों पर राघव चड्ढा ने दी सफाई
    Advertisement