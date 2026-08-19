इंदौर घूमने आई जर्मन महिला से छेड़छाड़, गांधी हॉल के चौकीदार पर केस, कोर्ट ने जेल भेजा

इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में स्थित गांधी हॉल परिसर में यह घटना सामने आई. जर्मनी की मूल निवासी और फिलहाल दिल्ली में रहने वाली महिला अपने साथी के साथ एक दिन पहले शहर घूमने आई थी. दोनों गांधी हॉल परिसर में घूम रहे थे, इसी दौरान वहां ड्यूटी पर मौजूद चौकीदार दीपक ने महिला के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया.

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पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने महिला पर अशोभनीय टिप्पणियां कीं और छेड़छाड़ की नीयत से अश्लील इशारे भी किए. महिला ने जब इस व्यवहार का विरोध किया तो वहां मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने महिला से घटना के संबंध में जानकारी ली.

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पहले शिकायत से पीछे हट रही थी महिला

प्रारंभिक तौर पर महिला आरोपी के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराने के पक्ष में नहीं थी. हालांकि, पुलिस ने उसे कानूनी कार्रवाई के बारे में समझाया और शिकायत दर्ज कराने के लिए राजी किया. इसके बाद महिला ने चौकीदार के खिलाफ लिखित शिकायत पुलिस को दी.

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शिकायत मिलने के बाद एमजी रोड थाना पुलिस ने आरोपी दीपक के खिलाफ छेड़छाड़ समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया. आरोपी दीपक सीहोर का रहने वाला बताया गया है.

पुलिस ने मामले में महिला के बयान और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की. आरोपी से पूछताछ के साथ घटनास्थल से जुड़े तथ्यों की भी जानकारी जुटाई गई. मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.

कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी जेल भेजा गया

मंगलवार शाम आरोपी दीपक को न्यायालय में पेश किया गया. कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की जांच जारी है.

डीसीपी अभिषेक रंजन ने कहा कि महिला पर्यटकों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में आने वाली महिला पर्यटकों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है.

इंदौर पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. गांधी हॉल जैसे सार्वजनिक और पर्यटक स्थल पर महिला के साथ हुई कथित छेड़छाड़ की घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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