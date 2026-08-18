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Chimney Cleaning Tips: रसोई की गंदी-चिपचिपी चिमनी का फिल्टर 20 मिनट में हो जाएगा नए जैसा, अपनाएं ये फ्री वाली ट्रिक

किचन की चिमनी के फिल्टर पर जमी मोटी चिकनाई साफ करना मुश्किल लगता है? एल्युमिनियम फॉयल, गर्म पानी और बेकिंग सोडा की मदद से फिल्टर की सफाई आसान हो सकती है. जानिए चिमनी फिल्टर को साफ करने के 3 आसान घरेलू तरीके, जिन्हें अपनाकर आप जिद्दी ग्रीस से छुटकारा पा सकते हैं.

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चिमनी के फिल्टर में ग्रीस जम जाता है. (PHOTO:AI)
चिमनी के फिल्टर में ग्रीस जम जाता है. (PHOTO:AI)

Chimney Cleaning Tips: रसोई में तेल-मसालों के इस्तेमाल की वजह से बर्तन जल्दी गंदे हो जाते हैं. इनके अलावा फ्रिज, मिक्सर, ओवन और चिमनी में भी जिद्दी दाग लग जाते हैं, जिन्हें साफ करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं. रोजाना इनको साफ करना मुश्किल होता है और ऐसे में समय के साथ यह ज्यादा गंदे हो जाते हैं. किचन में रोजाना खाना बनाते समय तेल, मसालों और धुएं की वजह से चिमनी के फिल्टर पर धीरे-धीरे चिकनाई की मोटी परत जमने लगती है.

शुरुआत में यह सिर्फ गंदा दिखाई देता है, लेकिन लंबे समय तक सफाई न करने पर फिल्टर की जाली में ग्रीस जमकर उसे चिपचिपा और गंदा बना सकती है. इस वजह से चिमनी ठीक से काम भी नहीं करती है. मगर हर बार महंगे केमिकल क्लीनर खरीदने या घंटों तक फिल्टर रगड़ने की जरूरत नहीं है. घर में रखीं कुछ चीजों की मदद से फिल्टर की सफाई आसान की जा सकती है, जिसमें आपका एक रुपये भी खर्च नहीं होगा.

एल्युमिनियम फॉयल क्यों है काम का?

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रोटी रखने के लिए घरों में एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप चिमनी का फिल्टर साफ करने में भी कर सकते हैं. एल्युमिनियम फॉयल खुद फिल्टर की चिकनाई को साफ नहीं करता. यह गर्म पानी की गर्मी को कुछ समय तक बनाए रखने में मदद करता है. गर्म पानी जमी हुई चिकनाई को नरम करता है, जबकि बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा ग्रीस को फिल्टर की सतह से ढीला करता है. इससे फिल्टर को बहुत ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती.

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एल्युमिनियम फॉयल और वॉशिंग सोडा का नुस्खा

सबसे पहले एक गहरे बर्तन, टब या सिंक में एल्युमिनियम फॉयल बिछा दें. अब इसमें इतना गर्म पानी डालें कि चिमनी का फिल्टर अच्छी तरह डूब जाए. 1 लीटर पानी के लिए करीब 2 बड़े चम्मच वॉशिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब फिल्टर को इस घोल में डालकर करीब 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें.

गर्म पानी और वॉशिंग सोडा की मदद से फिल्टर पर जमी चिकनाई धीरे-धीरे ढीली होने लगेगी. इसके बाद फिल्टर को सावधानी से निकालें और गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें. गर्म पानी से धोने के बाद आप इसे नॉर्मल पानी से भी एक बार साफ कर लें.

नाजुक फिल्टर के लिए बेकिंग सोडा

अगर चिमनी का फिल्टर काफी पुराना है या उसकी जाली कमजोर हो गई है, तो वॉशिंग सोडा की जगह बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं. एक लीटर गर्म पानी में करीब 3 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं. इसमें थोड़ा-सा बर्तन धोने वाला हल्का लिक्विड भी डाल सकते हैं. अब फिल्टर को इस घोल में डालकर कुछ देर भिगोकर रखें.

बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा की तुलना में हल्का होता है, इसलिए नाजुक फिल्टर के लिए यह इस्तेमाल करना सही माना जाता है. जरूरत पड़ने पर नरम ब्रश से हल्के हाथों से जाली साफ करें.

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धोने के बाद अच्छी तरह सुखाएं

फिल्टर को घोल से निकालने के बाद गर्म पानी से अच्छी तरह धोएं, ताकि उस पर लगा सोडा और ढीली हुई चिकनाई पूरी तरह निकल जाए. इसके बाद साफ और साफ कॉटन के कपड़े से फिल्टर को पोंछ लें.

सबसे जरूरी बात यह है कि फिल्टर पूरी तरह सूखने के बाद ही उसे चिमनी में वापस लगाएं. जल्दबाजी में गीला फिल्टर लगाने से उसमें नमी फंस सकती है और कुछ मेटल वाले हिस्सों में जंग लगने की समस्या हो सकती है.

कितनी बार साफ करें चिमनी का फिल्टर?

अगर घर में रोजाना खाना बनता है और तेल-मसालों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो चिमनी के फिल्टर की सफाई हर 2 से 3 हफ्ते में करना बेहतर है. नियमित सफाई से फिल्टर पर ग्रीस की मोटी परत जमने से पहले ही उसे हटाया जा सकता है. 

हालांकि, अगर फिल्टर पर कई महीनों से मोटी और कठोर चिकनाई जमा है, तो एक बार पूरी गंदगी नहीं निकलती है. ऐसे में दोबारा भिगोने की जरूरत पड़ सकती है. बहुत ज्यादा जमी चिकनाई के लिए चिमनी बनाने वाली कंपनी के निर्देशों के अनुसार सही ग्रीस हटाने वाले क्लीनर का इस्तेमाल करें.

इन चीजों का रखें ध्यान

सफाई शुरू करने से पहले चिमनी को बंद कर दें और बिजली का कनेक्शन अलग कर दें. फिल्टर निकालते और वापस लगाते समय भी चिमनी के निर्देशों का ध्यान रखें. 

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