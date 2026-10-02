'आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त'... IAS अतहर पत्नी महरीन ने लुटाया प्यार, चौथी सालगिरह पर शेयर की शादी की अनसीन तस्वीरें

चर्चित आईएएस अफसर अतहर आमिर खान और उनकी पत्नी डॉ. महरीन काजी सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय और एक्टिव कपल्स में से एक हैं. दोनों की खूबसूरत तस्वीरें और रोमांटिक अंदाज अक्सर इंटरनेट पर ट्रेंड करता रहता है. कल अतहर और महरीन की शादी की चौथी सालगिरह थी और इस मौके पर महरीन ने अपने इंस्टाग्राम पर पति अतहर आमिर खान के लिए एक पोस्ट और कुछ बेहद खूबसूरत और क्यूट तस्वीरें शेयर की हैं.

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महरीन ने लिखी प्यार भरी पोस्ट

इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक बेहद प्यारा और दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा, 'चार साल पहले, बस तुम और मैं थे.'

और आज तुम हो मैं हूं और हमारे प्यार के दो छोटे-छोटे टुकड़े हमारे आस-पास घूम रहे हैं.'

'पता नहीं कैसे, इन चार खूबसूरत सालों में हम सिर्फ प्यार करने वाले दो लोगों से अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाने तक का सफर तय कर चुके हैं. एक ऐसी दुनिया जो नन्हे हाथों, नींद में लिपटने-सिमटने, ढेर सारी हंसी, प्यारी-सी हलचल और बहुत सारे प्यार से भरी है.'

'आप सिर्फ मेरे पति नहीं हो. आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरी सुरक्षित जगह, मेरा घर और हमारे बच्चों के सबसे अच्छे पापा हो. हमें शादी की चौथी सालगिरह मुबारक हो, माय लव. तुम्हारे लिए हमारे लिए और उस खूबसूरत छोटे से परिवार के लिए जो हमने साथ मिलकर बनाया है, मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी. तुम और मैं से हम चार तक का सफर, हमारा सफर ही हमेशा मेरा पसंदीदा सफर रहेगा.'

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शादी की तस्वीरें भी कीं शेयर

इस दौरान डॉ. महरीन काजी ने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, केक और अपनी शादी की कई अनसीन तस्वीरें भी शेयर कीं.

पोस्ट शेयर होते ही कुछ ही घंटों में इस पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ गए. लोगों ने हार्ट इमोजी बनाकर दोनों को बधाई भी दी.

आईएएस अतहर आमिर खान और डॉ. महरीन काजी की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है. दोनों अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के स्पेशल मोमेंट्स फैंस के साथ साझा करते रहते हैं.

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