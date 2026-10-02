'अक्षय खन्ना ने कर दी बड़ी गलती', फिल्म दृश्यम 3 देख बोले लोग, जयदीप अहलावत छाए

अजय देवगन की फ़िल्म 'दृश्यम 3: द कन्क्लूज़न' को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. लोग इसकी स्क्रीनप्ले की तारीफ कर रहे हैं और कई लोग जयदीप अहलावत की एक्टिंग की भी सराहना कर रहे हैं. इस क्राइम थ्रिलर फ़िल्म में एक्टर ने पुलिस अफसर राजवीर सिंह तोमर का किरदार निभाया है. वहीं सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना का जिक्र भी हो रहा है.
गांधी जयंती के मौके पर रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है. कई शुरुआती रिएक्शन में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कैसे फ़ाइनल पार्ट पिछली दो फिल्मों की घटनाओं से जुड़ा है.
अक्षय खन्ना और जयदीप अहलवात की तुलना
X (ट्विटर) पर एक यूजर ने लिखा, 'अजय देवगन की #DrishyamTheConclusion का पहला हाफ. मोहनलाल की #Drishyam3 पूरी फिल्म. इंटरवल तक असली हीरो जयदीप अहलावत हैं. क्या जबरदस्त एक्टिंग है! कमाल की! और भाई, उन्होंने क्या जबरदस्त काम किया है! उनका गुस्सा, तेवर और स्क्रीन पर मौजूदगी एकदम अलग लेवल की है. सच कहूं तो, अक्षय खन्ना ऐसा नहीं कर पाते!
वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'दृश्यम 3 का क्लाइमेक्स ट्विस्ट दृश्यम 1 और 2 से बेहतर है. इसका सेटअप और तनावपूर्ण पल दोनों फिल्मों के कुल मिलाकर भी बेहतर हैं। इसे देखकर ही यकीन होगा.'
एक X यूज़र ने कहा कि अक्षय खन्ना एक बेहतरीन किरदार निभाने से चूक गए और जयदीप अहलावत ने इस रोल को बखूबी निभाया है. यूज़र ने लिखा, 'अक्षय खन्ना ने अपने करियर में शायद कई गलतियां की होंगी. लेकिन किसी भी वजह से #Drishyam3 को छोड़ना शायद उनकी सबसे बड़ी गलती है. क्या जबरदस्त रोल था! हालांकि, जयदीप अहलावत ने इसमें कमाल कर दिया.'
वहीं एक यूजर ने अनपॉपुलर ओपिनियन देते हुए कहा, 'जयदीप अहलावत अक्षय खन्ना से कहीं बेहतर अभिनेता हैं.' वहीं एक और यूजर ने लिखा, 'अक्षय खन्ना, #DrishyamTheConclusion को ठुकराने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस रोल के लिए जयदीप से बेहतर कोई और नहीं हो सकता था.'
रिलीज हुई 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन'
'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' में अजय देवगन एक बार फिर विजय सलगांवकर के रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म की कास्ट में श्रिया सरन, इशिता दत्ता, तब्बू, जयदीप अहलावत और मृणाल जाधव भी शामिल हैं. इसे अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है.