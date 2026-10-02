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डाक पार्सल वैन से 30 लाख की विदेशी शराब बरामद, दुर्गा पूजा में खपाने की थी तैयारी

बिहार के लखीसराय में उत्पाद थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए डाक पार्सल वैन से विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है. विद्यापीठ चौक के पास हुई जांच में 241 कार्टन शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई गई है. पुलिस ने चालक नीरज कुमार को गिरफ्तार किया है और खेप के स्रोत की जांच शुरू कर दी है.

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सीतामढ़ी में होनी थी डिलीवरी.(Photo: Binod Kumar Gupta/ITG)
सीतामढ़ी में होनी थी डिलीवरी.(Photo: Binod Kumar Gupta/ITG)

बिहार के लखीसराय में उत्पाद थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डाक पार्सल वैन से 241 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है. पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर विद्यापीठ चौक के समीप की है. पुलिस को तलाशी के दौरान वाहन से शराब की बड़ी खेप मिली, जिसके बाद चालक को गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तार चालक की पहचान पटना जिले के दुल्हिन बाजार निवासी नीरज कुमार के रूप में हुई है. उत्पाद अधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि डाक पार्सल वैन के जरिए शराब की बड़ी खेप लखीसराय के रास्ते ले जाई जा रही है. सूचना का सत्यापन करने के बाद टीम ने विद्यापीठ चौक के पास वाहन को रोककर जांच की.

यह भी पढ़ें: लखीसराय: केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की सुरक्षा में चूक, लोहे का पाइप लहराते हुए भीड़ में घुसा युवक

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जांच के दौरान पिकअप से 241 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई. जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई गई है. पुलिस ने मौके से चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. पूछताछ में शराब की खेप को लेकर अहम जानकारी मिलने की बात सामने आई है.

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सीतामढ़ी में होनी थी डिलीवरी

उत्पाद अधीक्षक दीपक कुमार के मुताबिक, पूछताछ के दौरान नीरज कुमार ने बताया कि शराब की यह खेप सीतामढ़ी ले जाकर डिलीवरी करनी थी. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे सीतामढ़ी में किसे सौंपा जाना था.

उत्पाद विभाग की टीम खेप के स्रोत और तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. दुर्गा पूजा पर्व के दौरान शराब खपाने की तैयारी से जुड़े पहलू की भी जांच की जा रही है.

फिलहाल चालक नीरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और बरामद शराब को जब्त कर लिया गया है. उत्पाद थाना पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि शराब की सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए जांच जारी है.

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