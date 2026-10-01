Onion Peel Uses: प्याज काटकर फेंक देते हैं छिलके, इकट्ठा कर ऐसे करें यूज, बाल बनेंगे घने और मुलायम

Onion Peel Uses: अक्सर हम सब्जी बनाने के बाद प्याज के छिलकों को बेकार और कचरा समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्याज के छिलकों में खुद प्याज से भी ज्यादा मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट्स, सल्फर, फ्लेवोनॉयड्स और विटामिन ए, सी व ई पाए जाते हैं.

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बालों के झड़ने, असमय सफेद होने, डैंड्रफ और बालों के पतले होने की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए यह साधारण-सा दिखने वाला छिलका किसी वरदान से कम नहीं है. यदि आप प्याज के छिलकों को सही तरीके से अपने बालों की देखभाल में शामिल करें, तो आपके बाल न केवल घने और लंबे होंगे, बल्कि उनमें शीशे जैसी कुदरती चमक भी आएगी. आइए जानते हैं बालों के लिए प्याज के छिलकों का अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल करने की आसान विधि.

सामग्री और इस्तेमाल के आसान तरीके

प्याज के छिलकों का हेयर रिन्स वॉटर (बाल धोने के लिए पानी)

सामग्री: दो मुट्ठी प्याज के छिलके और दो गिलास पानी.

बनाने और इस्तेमाल का तरीका: एक बर्तन में दो गिलास पानी और प्याज के छिलके डालकर धीमी आंच पर १० से १५ मिनट तक उबालें, जब तक कि पानी का रंग गहरा भूरा या लाल न हो जाए. अब इसे छानकर पूरी तरह ठंडा होने दें. शैम्पू से बाल धोने के बाद इस पानी को अपने बालों और स्कैल्प पर डालें. ५ मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें और फिर सादे पानी से बाल धो लें. यह बालों को कुदरती चमक देता है और डैंड्रफ खत्म करता है.

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हेयर ग्रोथ ऑयल (प्याज के छिलकों का तेल)

सामग्री: एक कप नारियल का तेल या तिल का तेल और एक मुट्ठी सूखे प्याज के छिलके.

बनाने और इस्तेमाल का तरीका: एक पैन में नारियल तेल और प्याज के छिलके मिलाकर धीमी आंच पर ५-७ मिनट तक पकाएं जब तक छिलके काले न पड़ने लगें. अब गैस बंद कर दें और तेल को ठंडा होने के बाद छानकर कांच की शीशी में भर लें. सप्ताह में दो बार इस तेल से सिर की मालिश करें और २ घंटे बाद शैम्पू कर लें. यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और नए बाल उगाने में मदद करता है.

नेचुरल हेयर डाई (सफेद बालों को काला करने का तरीका)

सामग्री: एक कटोरी प्याज के छिलके और एक चम्मच एलोवेरा जेल.

बनाने और इस्तेमाल का तरीका: एक लोहे की कड़ाही में सूखे प्याज के छिलकों को बिना तेल के तब तक भूनें जब तक वे पूरी तरह जलकर राख (काले) न हो जाएं. अब इस राख को पीसकर पाउडर बना लें. इस काले पाउडर में एक चम्मच एलोवेरा जेल या नारियल तेल मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इसे अपने सफेद बालों और जड़ों पर ब्रश की मदद से लगाएं. १ घंटे बाद पानी से धो लें. यह बिना किसी केमिकल के बालों को प्राकृतिक काला रंग देता है.

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डैंड्रफ रोकने के लिए हेयर पैक (प्याज के छिलके और दही का मास्क)

सामग्री: प्याज के छिलकों का पाउडर (छिलकों को सुखाकर पीसा हुआ), दो चम्मच दही और एक चम्मच नींबू का रस.

बनाने और इस्तेमाल का तरीका: एक कटोरी में दो चम्मच प्याज के छिलकों का पाउडर, दही और नींबू का रस मिलाकर स्मूथ पेस्ट बनाएं. इस मास्क को अपनी स्कैल्प पर अच्छी तरह लगाएं. ३० मिनट तक सूखने दें और फिर किसी हर्बल शैम्पू से सिर धो लें. यह सिर की खुजली और डैंड्रफ को जड़ से साफ करता है.

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