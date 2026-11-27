वीकेंड की सुबह अक्सर समझ नहीं आता कि नाश्ते में ऐसा क्या बनाया जाए जो टेस्टी भी हो और सेहत के लिए फायदेमंद भी. अगर आप रोज-रोज वही पोहा, उपमा या तेल-मसाले वाले पराठे खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस बार कुछ नया और हेल्दी ट्राई करें. 1 कप बेसन और ताजी पालक की मदद से आप घर पर ही बेहद आसानी से रुई जैसा स्पंजी 'पालक ढोकला' तैयार कर सकती हैं. पोषक तत्वों से भरपूर यह ढोकला न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट लगता है, बल्कि यह बहुत जल्दी और कम तेल में बनकर तैयार भी हो जाता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि.

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आवश्यक सामग्री:

बेसन - 1 कप

पालक की प्यूरी - 1/2 कप (पालक को उबालकर पीसा हुआ)

सूजी - 2 चम्मच

दही - 2-3 चम्मच

हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट - 1 छोटा चम्मच

इनो या बेकिंग सोडा - 1 छोटा चम्मच

नमक - स्वादानुसार

नींबू का रस - 1 चम्मच

पानी - आवश्यकतानुसार

तड़के के लिए: 1 चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच सफेद तिल, 2 हरी मिर्च (लंबाई में कटी), करी पत्ते और हरा धनिया.

बनाने की विधि:

एक बड़े बर्तन में 1 कप बेसन और 2 चम्मच सूजी छान लें. अब इसमें पालक की प्यूरी, दही, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, नमक और नींबू का रस मिलाएं. थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा और बिना गुठलियों वाला घोल (बैटर) तैयार कर लें.

बैटर को 10 मिनट के लिए ढककर रख दें. इसके बाद इसमें इनो या बेकिंग सोडा डालकर थोड़ा सा पानी डालें और एक ही दिशा में हल्के हाथों से फेंट लें. बैटर में झाग बनने लगेगा.

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एक प्लेट या ढोकला टिन को तेल से ग्रीस करें और तैयार बैटर को उसमें डाल दें. स्टीमर या कढ़ाई में पानी गरम करके ढोकला प्लेट को रखें और 15-20 मिनट के लिए मध्यम आंच पर भाप में पकाएं.

टूथपिक डालकर चेक करें, अगर टूथपिक साफ बाहर आए तो ढोकला पक चुका है. इसे ठंडा होने दें और मनचाहे आकार में काट लें.

एक छोटे पैन में 1 चम्मच तेल गरम करें. इसमें राई, सफेद तिल, कढ़ी पत्ता और कटी हरी मिर्च डालकर चटकाएं. इस तड़के को कटे हुए ढोकले पर बराबर फैलाएं और बारीक कटे हरे धनिए से गार्निश करें.

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