उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खाने की थाली में एक रोटी को लेकर शुरू हुए विवाद ने खूनी मोड़ ले लिया. मामूली कहासुनी के बाद छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को इतनी जोर से दीवार पर धक्का दिया कि उसके सिर में गंभीर चोट लग गई.

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परिवार में पहले ही माता-पिता का साया उठ चुका था और दोनों भाई एक साथ रह रहे थे. अब इस झगड़े में बड़े भाई की जान चली गई. पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना गुरुवार रात झिंझाना थाना क्षेत्र की है. पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान 25 साल के सनी कुमार के रूप में हुई है, जबकि आरोपी उसका 23 साल का छोटा भाई पंकज है.

खाने के दौरान एक रोटी को लेकर हुआ विवाद

न्यूज एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक, माता-पिता की मौत के बाद सनी और पंकज दोनों एक ही घर में साथ रह रहे थे. गुरुवार रात दोनों भाई खाना खाने बैठे थे. इसी दौरान एक रोटी को लेकर उनके बीच बहस शुरू हो गई.

शुरुआत में बात सिर्फ कहासुनी तक थी, लेकिन देखते ही देखते दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. आरोप है कि गुस्से में पंकज ने सनी को धक्का दे दिया. सनी पीछे की ओर दीवार से जा टकराया. इस दौरान उसके सिर में गंभीर चोट लग गई.

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अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

चोट लगने के बाद सनी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला ने बताया कि आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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