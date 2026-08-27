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चार शूटर, 12 गोलियां और गाने पर कत्ल... सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में नए खुलासे

अंकित बालियान हत्याकांड में 4 शूटर्स के शामिल होने की बात सामने आई है. जिन्होंने करीब 12 राउंड फायरिंग की थी. जांच में उनके हरियाणा से आने की आशंका जताई जा रही है. क्या गाना बन गया अंकित की हत्या की वजह? पढ़ें पूरी कहानी.

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इस हत्याकांड के तार सीधे हरियाणा से जुड़े रहे हैं (फोटो-ITG)
इस हत्याकांड के तार सीधे हरियाणा से जुड़े रहे हैं (फोटो-ITG)

यूपी के शामली में हरियाणवी गायक और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कई अहम खुलासे हो रहे हैं. अब तक की जांच के मुताबिक वारदात के दौरान कुल करीब 12 राउंड गोलियां चलाई गईं. जिनमें से कुछ गोलियां अंकित को निशाना बनाकर चलाई गईं, जबकि हत्याकांड में शामिल चार शूटरों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की थी. इस ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी.

इस दौरान सबसे बड़ा सवाल है कि अंकित बालियान को कुल कितनी गोलियां लगीं? इसका साफ जवाब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा. पुलिस के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस मामले की जांच में एक अहम कड़ी होगी. इससे यह भी पता चल सकेगा कि शरीर पर गोली लगने के कितने निशान हैं और चोटों की प्रकृति क्या है. फिलहाल, पुलिस घटनास्थल से मिले सुरागों और दूसरे सबूतों को जोड़कर हत्याकांड की पूरी तस्वीर समझने की कोशिश कर रही है.

अंकित बालियान की जहां हत्या की गई, वह जगह हरियाणा बॉर्डर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है. ऐसे में जांच एजेंसियों को शक है कि चारों शूटर हरियाणा से शामली पहुंचे थे. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि शूटर किस रास्ते से आए और वारदात को अंजाम देने के बाद किस दिशा में फरार हुए. हरियाणा और शामली के बीच कम दूरी होने की वजह से इस कनेक्शन को जांच में काफी अहम माना जा रहा है.

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.30 और .32 बोर की पिस्टल से फायरिंग

जांच में यह भी सामने आया है कि वारदात में .30 और .32 बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया. इन हथियारों से फायरिंग किए जाने की बात सामने आने के बाद पुलिस शूटरों की पहचान के साथ हथियारों के सोर्स का भी पता लगाने में जुटी है. जांच एजेंसियां मौके से मिले सबूतों और गोलियों के आधार पर हथियारों से जुड़े सुराग जुटा रही हैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शूटरों के पास ये हथियार कहां से आए थे.

गाना बना हत्या की वजह?

अब तक की जांच में अंकित बालियान के एक गाने को हत्याकांड की बड़ी वजह माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि उनका गाना 'कोर्ट में गोली मारेंगे, जज के आयेंगे पसीने' चर्चा में रहा था. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इसी गाने को लेकर किसी व्यक्ति या गैंग से अंकित की दुश्मनी हुई थी. हालांकि, हत्या की वास्तविक वजह को लेकर अभी पुलिस की जांच जारी है और इस एंगल की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.

नहीं की थी धमकी मिलने की शिकायत 

पुलिस जांच में अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, जिससे यह पता चले कि अंकित बालियान को पहले किसी ने धमकी दी थी. शामली पुलिस को भी अंकित की ओर से धमकी मिलने की कोई शिकायत पहले नहीं मिली थी. ऐसे में पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या हत्याकांड से पहले किसी तरह का विवाद या दुश्मनी चल रही थी. पुलिस अंकित के संपर्क में रहने वाले लोगों और उनके पिछले विवादों से जुड़ी जानकारी भी जुटा रही है.

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शूटर्स की तलाश में कई टीम जुटीं

अंकित बालियान हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए अब कई जांच एजेंसियां सक्रिय हैं. हरियाणा STF, यूपी STF और यूपी पुलिस की कई टीमें शूटरों की तलाश में जुटी हुई हैं. CCTV फुटेज, घटनास्थल से मिले सबूत और दूसरे तकनीकी इनपुट के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. पुलिस की जांच का फोकस चारों शूटरों की पहचान करने, उनके हरियाणा कनेक्शन का पता लगाने और हत्या की पूरी साजिश का खुलासा करने पर है.

गाने से लेकर शूटरों तक जांच

फिलहाल अंकित बालियान हत्याकांड में सबसे अहम सवाल यही हैं कि चारों शूटर कौन थे, वे हरियाणा से शामली क्यों आए और हत्या के बाद किस रास्ते से फरार हुए. इसके साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि अंकित के गाने को लेकर वास्तव में किसी ने उनके खिलाफ हत्या की साजिश रची थी या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और CCTV समेत बाकी जांच से इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही हत्याकांड की पूरी कहानी सामने आने की संभावना है.

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