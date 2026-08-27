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नेपाल में भोट कोशी नदी का तांडव: काठमांडू की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित, नई तारीखों का इंतजार

नेपाल में भोट कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के कारण त्रिभुवन यूनिवर्सिटी ने 27 अगस्त को होने वाली मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज की तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं. प्रशासन ने छात्रों को परीक्षा केंद्र न आने की सलाह दी है और नया परीक्षा कार्यक्रम जल्द जारी करने का आश्वासन दिया है.

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नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही मची है (Photo: AFP)
नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही मची है (Photo: AFP)

नेपाल में भोट कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ और बिगड़ते हालात के बीच काठमांडू स्थित त्रिभुवन यूनिवर्सिटी ने 27 अगस्त को होने वाली अपनी सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं. यूनिवर्सिटी ने मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (MPA) और मास्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज (MBS) के तीसरे सेमेस्टर की नियमित परीक्षाओं को टालने का फैसला किया है.

यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट की ओर से इस संबंध में एक अर्जेंट नोटिस जारी कर छात्र-छात्राओं को जानकारी दी गई है. यह फैसला 2026 के थर्ड सेमेस्टर के छात्रों पर लागू होगा. आज परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे छात्रों को अब नई तारीखों का इंतजार करना होगा.

कुदरत के कहर के आगे रुकीं परीक्षाएं
त्रिभुवन यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि भोट कोशी नदी की तबाही और बाढ़ के बाद बने मुश्किल हालात को देखते हुए यह कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया था. यूनिवर्सिटी ने साफ किया है कि 27 अगस्त की परीक्षा के लिए छात्रों को सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है. परीक्षा की नई तारीखों के लिए छात्रों को आधिकारिक नोटिस का इंतजार करने को कहा गया है.

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जल्द जारी होगा नया शेड्यूल
विश्वविद्यालय प्रबंधन ने फिलहाल नई तारीखों का ऐलान नहीं किया है. आधिकारिक सूचना के मुताबिक, नया परीक्षा कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा. प्रशासन ने छात्रों को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया पर तैर रही किसी भी अफवाह पर यकीन न करें और सिर्फ यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही अपडेट्स चेक करते रहें.

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गौरतलब है कि नेपाल के कई हिस्से इस वक्त भोट कोशी नदी में आई भयानक बाढ़ की चपेट में हैं. बाढ़ से भारी तबाही हुई है और प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है. ऐसे मुश्किल हालात में छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परीक्षाओं को फिलहाल रोक दिया गया है.

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