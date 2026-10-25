scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Perfect Kheer Recipe: खीर हो जाती है पानी जैसी पतली? शरद पूर्णिमा पर आज इस ट्रिक से बनाएं मलाईदार खीर, चांस ही नहीं कि कोई कमी निकले

Perfect Kheer Recipe: आज शरद पूर्णिमा है और ऐसे में आज आप भी अपने घर में चावल-दूध की खीर बनाने का सोच रहे हैं तो यहां हम आपके लिए एक कमाल की रेसिपी लेकर आए हैं. कई लोगों की खीर पानी जैसी पतली बनती है इसलिए इस रेसिपी की मदद से आप आज परफेक्ट खीर बना सकेंगे.

Advertisement
X
शरद पूर्णिमा पर ऐसे बनाएं परफेक्ट खीर (Photo: ITG)
शरद पूर्णिमा पर ऐसे बनाएं परफेक्ट खीर (Photo: ITG)

Perfect Kheer Recipe: शरद पूर्णिमा की ठंडी और चांदनी रात सिर्फ आसमान की खूबसूरती ही नहीं बिखेरती, बल्कि सेहत और परंपरा का एक अनूठा संगम लेकर आती है. आश्विन मास की पूर्णिमा को साल की सबसे रोशन और चमकीली रात माना जाता है जिसके पीछे वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही बहुत गहरे कारण हैं. मान्यता है कि इस रात चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत वर्षा करता है और इसी अमृत को अपने भीतर समेटने के लिए दूध और चावल से बनी खीर को रात भर खुले आसमान के नीचे चांदनी में रखा जाता है.

ऐसा माना जाता है कि इस खीर को खाने से शरीर को औषधीय गुण और सालभर के लिए उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है. कई बार खीर पानी जैसी पतली बनती है या फिर चावल कच्चे रह जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी इस खास रात पर अपने परिवार के लिए अमृत समान शुद्ध, मलाईदार और पारंपरिक खीर तैयार करना चाहती हैं तो आइए जानते हैं इसे बनाने का सही तरीका.

सामग्री 
चावल: ¼ कप (छोटे दाने वाले बासमती चावल)

सम्बंधित ख़बरें

कुरकुरे चने के पकौड़े (Photo- ITG)
काले चने से बनाएं कुरकुरे पकौड़े, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी
Doodh Peda
बाजार की मिठाई छोड़ें, गुड़-ड्राई फ्रूट्स से बनाएं टेस्टी दूध पेड़ा
नाश्ते में बनाएं मूली का टेस्टी चीला (Photo- ITG)
मूली का पराठा छोड़े बनाएं इसका टेस्टी चीला, मिनटों में होगा तैयार
Sticky Rice Roti Recipe
1 कप चावल के आटे से बनाएं नागालैंड की ये रोटी, खुशबू पाटनी को आई पसंद
karwa chauth special blouse
करवा चौथ पर बोरिंग लुक छोड़ें! साड़ी संग सिलवाएं ये फैंसी ब्लाउज

दूध: 1 लीटर (फुल फैट)

चीनी: ½ कप (स्वादानुसार)

ड्राई फ्रूट्स: 2-3 चम्मच (कटे हुए बादाम, काजू, पिस्ता और चिरौंजी)

इलायची पाउडर: ½ छोटा चम्मच

केसर के धागे: 8-10 (दूध में भिगोए हुए)

बनाने का तरीका

खीर बनाने से कम से कम 30-40 मिनट पहले बासमती चावल को अच्छे से धोकर पानी में भिगो दें. भीगे हुए चावल दूध में जल्दी और अच्छी तरह घुलते हैं जिससे खीर में बढ़िया गाढ़ापन आता है.

Advertisement

खीर हमेशा फुल क्रीम दूध से ही बनाएं. टोंड या स्किम्ड दूध से खीर पतली बनती है और मलाईदार टेक्सचर नहीं आ पाता.

खीर को हमेशा धीमी (लो टू मीडियम) आंच पर पकने दें. दूध को जितना धीरे-धीरे उबाला जाएगा, उसका प्राकृतिक मावा उतना ही अच्छा बनेगा और खीर उतनी ही स्वादिष्ट होगी.

जब दूध में चावल पक जाए तो कलछी या मथानी की मदद से हल्के हाथों से थोड़े से चावलों को फोड़ लें. इससे खीर और ज्यादा क्रीमी और एकसार नजर आती है.

खीर में चीनी या गुड़ हमेशा तब मिलाएं जब चावल पूरी तरह से पक जाएं. अगर आप शुरुआत में ही चीनी डाल देंगी, तो चावल ठीक से गलेंगे नहीं और खीर का टेक्सचर खराब हो सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इंडिया एंट्री से पहले ग्लोबल फजीहत! बीच सड़क टूटी कार... तो कंपनी चेयरमैन ने मांगी माफी |
    Perfect Kheer Recipe: खीर हो जाती है पानी जैसी पतली? शरद पूर्णिमा पर आज इस ट्रिक से बनाएं मलाईदार खीर, चांस ही नहीं कि कोई कमी निकले |
    283 बार गंजे होकर बने 'जेठालाल' के 'बापूजी', 'तारक मेहता' में बूढ़ा बनकर कमाई शोहरत |
    'BJP एजेंट राजेश राम हटाओ, कांग्रेस बचाओ', पटना पहुंचे खड़गे, खुलकर सामने आई पार्टी की अंदरूनी कलह |
    किराया मांगने पर चाकू से धमकाया, फिर गायब हुआ किराएदार... कमरे से मिले 85 लाख के नकली नोट |
    घर की बालकनी में गुटखा थूकने पहुंचा शख्स... 11 हजार वोल्ट की लाइन से लगा करंट; छज्जे पर लटका रह गया शव |
    वाराणसी के नमो घाट पर वायुसेना का भव्य एयर शो, पीएम मोदी भी शामिल |
    टाइगर श्रॉफ ने बेचा अपना लग्जरी अपार्टमेंट, जानिए कितने में हुई ये डील |
    PAK vs ENG: हरी जर्सी छोड़ गुलाबी रंग में क्यों उतरी पाकिस्तानी टीम? वजह आई सामने |
    मन की बात: PM मोदी ने ई-संजीवनी योजना की सफलता को सराहा
    Advertisement