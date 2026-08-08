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How to Make Panjeeri: सावन में मीठा खाने का करे मन तो 1 कप आटे और मुट्ठी भर मेवे से बनाएं स्वादिष्ट पंजीरी, मिलेगा दादी-नानी के हाथों वाला स्वाद

janamashtami Panjeeri: अगर आपने भी रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू कर दी हैं तो इस मौके पर क्यों न कुछ जरूरी रेसिपी घर पर बनाकर पहले ही ट्राई कर ली जाएं. इससे आपको दिन के दिन परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और न ही बाजार के चक्कर लगाने पड़ेंगे.

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जन्माष्टमी पर बनाएं पंजीरी (Photo: ITG)
जन्माष्टमी पर बनाएं पंजीरी (Photo: ITG)

Panjeeri Recipe: भारत में त्योहारों और पूजा-पाठ में बनने वाले व्यंजनों में पंजीरी की एक खास जगह होती है. वहीं, सर्दियों के मौसम में और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर या तो पंजीरी खास तौर पर बनाई जाती है. यह गेहूं के आटे, घी और ढेर सारे सूखे मेवों से तैयार की जाती है जो पूजा-पर्व में के लिए शुद्ध मानी जाती है और सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है.

यह शरीर को अंदर से गर्माहट और भरपूर ऊर्जा देती है. हालांकि, कई लोगों की शिकायत होती है कि भूनते वक्त आटा या तो कच्चा रह जाता है या ज्यादा भुनकर जल जाता है, जिससे उसका स्वाद खराब हो जाता है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पंजीरी बनाने का एक ऐसा परफेक्ट और आसान तरीका, जिससे आपकी पंजीरी न तो जलेगी और न ही कच्ची रहेगी बल्कि एकदम दानेदार और स्वादिष्ट बनेगी.

पंजीरी बनाने की सामग्री (Ingredients)
गेहूं का आटा: 2 कप (दरदरा पिसा हुआ हो तो ज्यादा अच्छा है)

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शुद्ध देसी घी: 1 कप (कम या ज्यादा अपनी पसंद अनुसार)

मखाने: 1 कप (छोटे टुकड़ों में कटे हुए)

गोंद: 3-4 बड़े चम्मच

ड्राई फ्रूट्स (काजू, बादाम, किसमिस, पिस्ता): आधा कप (बारीक कटे हुए)

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कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल: आधा कप

पीसी हुई चीनी या बूरा : 1 से डेढ़ कप (स्वादानुसार)

मगज के बीज: 2 बड़े चम्मच

हरी इलायची पाउडर: 1 छोटा चम्मच

बनाने की विधि
ड्राई फ्रूट्स और गोंद को भूनें

सबसे पहले एक भारी तले की कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी गर्म करें.

इसमें मखाने डालकर मध्यम आंच पर तब तक भूनें जब तक वे कुरकुरे न हो जाएं. इन्हें निकालकर अलग प्लेट में रख लें और ठंडा होने पर दरदरा क्रश कर लें.

अब उसी कढ़ाई में थोड़ा और घी डालकर गोंद को मध्यम आंच पर तल लें ताकि वह फूल जाए. इसे भी निकालकर हल्का सा कूट लें.

इसके बाद, बचे हुए घी में काजू, बादाम और पिस्ता को हल्का सुनहरा होने तक भूनकर निकाल लें. साथ ही नारियल और मगर के बीजों को भी कुछ सेकंड के लिए भून लें.

आटा भूनने की सही ट्रिक

अब उसी बड़ी कढ़ाई में बाकी बचा हुआ सारा देसी घी डाल दें.

जब घी हल्का गर्म हो जाए, तब इसमें 2 कप गेहूं का आटा डालें.

ध्यान रखें: गैस की आंच को धीमी से मध्यम के बीच ही रखें. तेज आंच पर आटा तुरंत जल जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है.

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आटे को लगातार चलाते हुए तब तक भूनें जब तक उसका रंग सुनहरा भूरा न हो जाए और उससे सोंधी-सोंधी खुशबू न आने लगे. इसमें लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है, यही पंजीरी की असली जान है.

मसाले मिलाएं

जब आटा अच्छी तरह भुन जाए, तब गैस की आंच बिल्कुल धीमी कर दें.

इसमें सोंठ पाउडर और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें.

अब इसमें भुने हुए सारे ड्राई फ्रूट्स, मखाने, गोंद और कद्दूकस किया हुआ नारियल मिला दें. सभी चीजों को आटे के साथ 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लें, ताकि सारे फ्लेवर आपस में मिल जाएं.

बूरा या चीनी मिलाने का सही समय

अब गैस बंद कर दें. सबसे जरूरी बात: मिश्रण को कढ़ाई में ही थोड़ा ठंडा होने दें. अगर आप बहुत गरम आटे में चीनी या बूरा मिला देंगे तो चीनी पिघल जाएगी और पंजीरी कड़क या चिपचिपी हो जाएगी.

जब मिश्रण गुनगुना हो जाए, तब इसमें पिसी हुई चीनी या बूरा डालकर अपने हाथों या कलछी की मदद से अच्छी तरह मिला लें.

स्वादिष्ट, पौष्टिक और दानेदार पंजीरी बनकर तैयार है. इसे पूरी तरह ठंडा होने के बाद किसी एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख लें. यह महीनों तक खराब नहीं होती है.

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खास टिप्स
आटा हमेशा भारी तले की कढ़ाई में और धीमी आंच पर ही भूनें, तभी पंजीरी में सौंधापन आता है.

आप चाहें तो चीनी की जगह पिसी हुई मिश्री या गुड़ के पाउडर (खांड) का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सेहत के लिए और ज्यादा फायदेमंद होता है.

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