हार्ट की नसों में भी जमा हो जाता है कैल्शियम, ला सकता है हार्ट अटैक, डॉक्टर ने बताया कैसे होगा ठीक

कैल्शियम हड्डियों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हार्ट की नसों में भी कैल्शियम जमा हो जाता है. अगर ये ज्यादा हो जाए तो खतरनाक हो सकता है. इससे हार्ट अटैक का भी रिस्क हो सकता है. इसको कम करने के लिए विटामिन डी3 और K2 सप्लीमेंट खाने की सलाह दी जाती है. कहा जाता है कि इनसें नसों में जमा कैल्शियम कम हो सकता है, लेकिन एक नई स्टडी ने इस दावे को पूरी तरह सही नहीं बताया है.

और पढ़ें

डेनमार्क में हुई एक नई स्टडी में करीब 400 ऐसे लोगों को देखा गया, जिनकी दिल की नसों में पहले से काफी कैल्शियम जमा था. कुछ लोगों को K2 और D3 दिया गया और कुछ को ऐसी गोली दी गई जिसमें ये विटामिन नहीं थे. करीब दो साल बाद जब जांच की गई तो पता चला कि K2 और D3 लेने वाले लोगों में कैल्शियम जमा होने की रफ्तार करीब 21 फीसदी कम थी.लेकिन जो कैल्शियम पहले से नसों में जमा था, वह निकल नहीं था.

कैल्शियम कम होता है लेकिन पूरी तरह नहीं

कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. (कर्नल) अनिल ढल बताते हैं कि K2 और D3 हार्ट की नसों से कैल्शियम को पूरी तरह से खत्म नहीं करते हैं. इसे एक आसान उदाहरण से समझिए. मान लीजिए किसी पाइप में पहले से गंदगी जमा है. अगर गंदगी और जमा होने की रफ्तार थोड़ी कम हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि पुरानी गंदगी निकल गई. ठीक ऐसा ही इस स्टडी में दिखा. K2 और D3 से पुराना कैल्शियम साफ होने का सबूत नहीं मिला, बस कैल्शियम जमा होने की रफ्तार कुछ कम दिखी है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 4 घंटे नींद, सिगरेट, पढ़ाई का स्ट्रेस... द‍िल्ली में UPSC छात्र को आया हार्ट अटैक, 24 की उम्र में पड़ गए स्टेंट

K2 और विटामिन डी3 को लेकर सोशल मीडिया पर इतना प्रचार क्यों किया जाता है

डॉ. अनिल बताते हैं कि विटामिन K2 शरीर में कैल्शियम के इस्तेमाल से जुड़े कुछ काम करता है. चूंकि हार्ट में जमा ज्यादा कैल्शियम खतरनाक हो सकता है तो ये विटामिन उसको कम करते हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि K2 गोली खाते ही नसों में जमा कैल्शियम निकलकर हड्डियों में चला जाएगा.ऐसा भी नहीं है कि D3 ज्यादा खाएंगे तो दिल ज्यादा सुरक्षित होगा. विटामिन D शरीर के लिए जरूरी है। यह कैल्शियम को शरीर में इस्तेमाल करने में मदद करता है और हड्डियों के लिए भी जरूरी है. लेकिन ज्यादा D3 लेने से दिल की नसें साफ हो जाएंगी, ऐसा कोई सबूत इस स्टडी से नहीं मिला है.

यह भी पढ़ें: क्या मेंटल स्ट्रेस लेने से भी आ सकता है हार्ट अटैक, डॉक्टर ने बताया किनको खतरा, कैसे करें बचाव

क्या करना ज्यादा बेहतर है

कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें

BP, शुगर और वजन भी कंट्रोल में रखें

खाना घर का खाएं

रोज कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज करें

---- समाप्त ----