How to Make Paan Modak: बाजार के महंगे मोदक छोड़िए, बाप्पा के लिए बनाएं शाही पान-गुलकंद मोदक, नारियल और मिल्क पाउडर से हो जाएंगे तैयार

How to Make Paan Modak: गणेशोत्सव के पावन पर्व पर भगवान श्री गणेश को मोदक का भोग लगाना सबसे शुभ माना जाता है. अक्सर त्योहारों की भागदौड़ में बाजार से मोदक नहीं मिल पाते या फिर मिलावट का डर रहता है. ऐसे में आप घर पर रखी आसान चीजों की मदद से बिना किसी झंझट के एक नया और ताजगी भरा पान-गुलकंद मोदक तैयार कर सकते हैं. नारियल, काजू और गाढ़े मीठे दूध के मखमली स्वाद के साथ अंदर भरी गई मिठास से भरपूर गुलकंद की भरावन बप्पा को बेहद प्रसन्न कर देगी.

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सामग्री:

ताजे पान के पत्ते - 5

कसा हुआ सूखा नारियल - 1/2 कप

मिल्क पाउडर- आधा कप

काजू - 1/3 कप

कंडेंस मिल्क - 1/2 कप

देसी घी - 1 छोटा चम्मच

इलायची पाउडर - 1 छोटा चम्मच

गुलकंद - 2 छोटे चम्मच

कटे हुए सूखे मेवे - 2 छोटे चम्मच

बनाने का तरीका:

पान और काजू का घोल बनाएं: मिक्सी के जार में 5 ताजे पान के पत्ते (डंठल तोड़कर) और 1/2 कप गाढ़ा मीठा दूध डालकर बारीक पीस लें ताकि एक चिकना और हरा घोल बन जाए.

काजू पाउडर तैयार करें: 1/3 कप काजू को मिक्सी में रुक-रुक कर पीसकर बारीक पाउडर बना लें.

नारियल और काजू भूनें: एक कड़ाही में 1 छोटा चम्मच देसी घी गरम करें. इसमें 1/2 कप कसा हुआ सूखा नारियल, मिल्क पाउडर और काजू पाउडर डालकर धीमी आंच पर 1-2 मिनट के लिए हल्का सा भून लें.

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पान-दूध का मिश्रण मिलाएं: अब कड़ाही में तैयार किया हुआ पान और गाढ़े दूध का घोल डालें. साथ ही 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर मिलाएं.

आटा तैयार करें: धीमी आंच पर मिश्रण को लगातार चलाते रहें जब तक कि वह गाढ़ा होकर कड़ाही के किनारों को न छोड़ने लगे और एक नरम आटे जैसा न बन जाए. इसके बाद गैस बंद करें और मिश्रण को हल्का ठंडा होने दें.

गुलकंद की भरावन बनाएं: एक छोटी कटोरी में 2 छोटे चम्मच गुलकंद और 2 छोटे चम्मच कटे हुए सूखे मेवे मिलाकर एकसाथ मिक्स कर लें.

मोदक का आकार दें: मोदक के सांचे में हल्का सा घी लगाएं. थोड़ा सा पान-नारियल का मिश्रण सांचे में डालकर किनारों पर फैलाएं और बीच में जगह बनाएं.

भरावन भरें व मोदक निकालें: बीच की जगह में थोड़ी सी गुलकंद-मेवे की भरावन भरें और नीचे से थोड़े से मिश्रण से बंद कर दें. सांचे को हल्के से दबाएं और खोलें. आपका बेहद सुंदर, हरा और ताजगी भरा पान-गुलकंद मोदक बनकर तैयार है.

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