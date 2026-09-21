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'चौड़ाई थोड़ा बढ़ गई है...', महिला पार्षद पर कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान

इंदौर के वार्ड नंबर 6 में करीब 7 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की एक टिप्पणी को लेकर विवाद हो गया है. वायरल वीडियो में मंत्री महिला पार्षद की शारीरिक बनावट को लेकर टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने आपत्ति जताई है.

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मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय. (Photo: ITG)
मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय. (Photo: ITG)

इंदौर में मध्य प्रदेश के कबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की एक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. वार्ड नंबर 6 में करीब 7 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने सार्वजनिक मंच से महिला पार्षद को लेकर उनकी शारीरिक बनावट पर टिप्पणी की. कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है. AICC मीडिया कोऑर्डिनेटर नीलाभ शुक्ला ने मंत्री की टिप्पणी को निंदनीय बताया है.

दरअसल रविवार को इंदौर के वार्ड नंबर 6 में करीब 7 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए थे. इसी दौरान सार्वजनिक मंच से महिला पार्षद को लेकर मंत्री की एक टिप्पणी सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि "...दीदी की भी चौड़ाई बढ़ गई है थोड़ी सी." 

यह टिप्पणी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तब दी, जब पार्षद उन्हीं के पास से गुजरकर माइक स्टैंड के पास आ रही थीं. पार्षद के पीछे मंत्री के एक कार्यकर्ता थे, ऐसे में वह दिखाई नहीं दे रहे थे. इसी दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने यह टिप्पणी की.

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मंत्री का बयान सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल
मंत्री की इस टिप्पणी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे लेकर आपत्ति जताई है. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर नीलाभ शुक्ला ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की टिप्पणी को निंदनीय बताया. 

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शुक्ला ने कहा कि भाजपा अक्सर महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन अपनी ही पार्टी की महिला पार्षद की शारीरिक बनावट को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना भाजपा और उसके नेताओं की परंपरा बन चुकी है.

फिलहाल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की इस टिप्पणी के बाद अब इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है. जिसमें देखना होगा कि आगे क्या रुख भाजपा और कांग्रेस अपनाती है. वहीं इस मामले पर मंत्री विजयवर्गीय ने अभी तक कोई सफाई नहीं दी है.

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