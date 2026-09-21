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Bigg Boss 15 Days Review: सलमान का रौद्र रूप, काजी का स्वैग, 2 शेरों के भरोसे शो, बाकी सबकी बत्ती गुल

Bigg Boss 20 Review: 15 दिनों के ड्रामे के बाद शो की पूरी TRP सलमान खान के कड़क तेवर और काजी तौकीर के स्वैग पर टिकी है. वहीं रीति तिवारी समेत कई बड़े चेहरे घर में पूरी तरह बेदम और 'फ्यूज बल्ब' साबित हो रहे हैं.

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सलमान खान और काजी के कंधों पर चल रहा शो (Photo: Social Media)
सलमान खान और काजी के कंधों पर चल रहा शो (Photo: Social Media)

Bigg Boss 20, 15 Days Review: अगर आपको लग रहा है कि 'बिग बॉस 20' के घर में कोई माइंड गेम्स या मास्टरप्लांस चल रहे हैं, तो जरा अपना वहम दूर कर लीजिए. सच तो यह है कि इस बार शो की नैया सिर्फ दो ही पतवारों के सहारे तैर रही है. एक तरफ 'दबंग' सलमान खान का रौब और दूसरी तरफ काजी तौकीर का अनफिल्टर्ड स्वैग. बाकी कंटेस्टेंट्स? अरे साहब, वो तो ऐसा लगता है जैसे बिग बॉस हाउस में सिर्फ फ्री का राशन खत्म करने और एसी की हवा खाने आए हैं.

बिग बॉस 20 के 15 दिनों का कच्चा-चिट्ठा

प्रीमियर डे पर लगा शॉक
शो की प्रीमियर नाइट पर जब एक-एक करके कंटेस्टेंट्स के चेहरे सामने आए, तो टीवी के सामने बैठी जनता ने अपना सिर पकड़ लिया था. हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि क्या सच में बिग बॉस की टीम ने नींद में कास्टिंग की थी? शो की कास्टिंग देखकर लग ही नहीं रहा था कि यह देश के सबसे बड़े रियलिटी शो का नया सीजन है. लगने लगा था कि इन अनजाने और बेदम चेहरों के साथ 3-4 महीने गुजारना तो दूर, 15 दिन काटना भी पहाड़ चढ़ने जैसा होगा.

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वीकेंड का वार ने बचाई लाज
लेकिन कहते हैं न, जब सब तरफ अंधेरा हो, तो सलमान खान ही उजाला लाते हैं. असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब 'सिंघम' स्टाइल में सलमान खान की एंट्री हुई. पिछले कुछ सालों से हेटर्स ताने मार रहे थे कि सलमान अब थक गए हैं, उनकी एनर्जी बुझ चुकी है. पर इस वीकेंड का वार में जो हुआ, उसने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए.

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ट्रोल्स की बकवास से गुस्से में तिलमिलाए सलमान ने ऑन-कैमरा अपनी टी-शर्ट उतारकर फेंक दी, अपना मेकअप साफ़ कर दिया और ट्रोलर्स की आंखों में आंखें डालकर ऐसी चुनौती दी कि पूरा सोशल मीडिया थर्रा उठा. TRP का जो ग्राफ नीचे गिर रहा था, वो सलमान के इस दबंग तेवर से सीधे आसमान छूने लगा. वीकेंड का वार सिर्फ एपिसोड नहीं, बल्कि एक ब्लॉकबस्टर थ्रिलर बन गया. 

काजी तौकीर घर के इकलौते 'शो-स्टॉपर'
अगर सलमान खान वीकेंड पर आकर शो में ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं, तो हफ्तेभर बाकी 5 दिन घर के अंदर सांसें फूंकने का काम सिर्फ काजी तौकीर कर रहे हैं. उनका 'आई-डोंट-केयर' वाला रॉकस्टार एटीट्यूड, बिना किसी डर के पंगे लेना और अरिश्फा के साथ फादर-डॉटर वाला रिश्ता दर्शकों को स्क्रीन से चिपकाए रखता है. घर के अंदर चल रही किसी भी साजिश या गुटबाजी से बेफिक्र, काजी अकेले ही बाकी सारे कंटेस्टेंट्स पर भारी पड़ रहे हैं. अरिश्फा भी पूरी जी-जान लगाकर शो को एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश कर रही हैं. 

बाकी कंटेस्टेंट्स का 'ड्रामा मीटर'
ईशा रिखी, रीति तिवारी और अमन... इन्हें देखकर तो बिग बॉस भी सोच में पड़ जाते होंगे कि ये घर में हैं या नहीं. इनका शो में होना या न होना एक बराबर है.

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माही विज VS आम्रपाली: घर की असली चटपटी आंटी-स्टाइल गॉसिप यहीं से निकलती है. दोनों की छोटी-छोटी बात पर नोक-झोक और 'कैट फाइट' ही घर में थोड़ा-बहुत ड्रामा जिंदा रखे हुए है.

लव का इरिटेशन-फैक्टर: लव जब-जब स्क्रीन पर आती हैं या चिल्लाना शुरू करती हैं, दर्शक सीधे म्यूट का बटन खोजते हैं. उनका गुस्सा एंटरटेनिंग कम और माइग्रेन का दर्द ज्यादा देता है.

15 दिनों का फाइनल वर्डिक्ट
कुल मिलाकर बात यह है कि बिग बॉस 20 की पूरी साख इस वक्त सलमान खान की कड़क होस्टिंग और काजी तौकीर के 'वन-मैन शो' के दम पर टिकी हुई है. TRP का बोझ भी अकेले सलमान खान के कंधों पर है और घर के अंदर काजी तौकीर ही इस शो की डूबती नैया को बचाए हुए हैं. 

अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या काजी का अकेला कंधा पूरे सीजन की TRP खींच पाएगा? या फिर सलमान खान को हर हफ्ते आकर किसी न किसी की क्लास लगानी पड़ेगी? ड्रामा अभी बाकी है और गॉसिप्स का बाजार गर्म है, तो देखते रहिए बिग बॉस....

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