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सहवाग के बेटे का तूफानी अंदाज, फिर रन आउट ने रोका रास्ता... पहली फिफ्टी से चूक गए आर्यवीर

आर्यवीर सहवाग ने ऑस्ट्रेलियाई अंडर-19 टीम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की. आर्यवीर हालांकि अनलकी रहे और रन आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा. आर्यवीर अपनी पहली अंडर-19 फिफ्टी से महज तीन रन दूर रह गए.

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सहवाग के बेटे आर्यवीर अर्धशतक से चूके. (Photo: Instagram/@saurashtracricket)
सहवाग के बेटे आर्यवीर अर्धशतक से चूके. (Photo: Instagram/@saurashtracricket)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सोमवार (21 सितंबर) को राजकोट में आयोजित दूसरे यूथ वनडे में आर्यवीर सहवाग ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन वो अपनी पहली फिफ्टी पूरी करने से चूक गए. महान बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने इंडिया अंडर-19 के लिए इस मैच में 48 गेंदों पर 47 रन बनाए. आर्यवीर की पारी में 9 चौके शामिल रहे. 

भारतीय पारी के 19वें ओवर में पांचवीं गेंद पर आर्यवीर सहवाग को जैक जोस्नेक ने रन आउट किया. आर्यवीर ने दमदार शुरुआत की और कुछ बेहतरीन शॉट लगाकर अपनी पारी को आगे बढ़ाया. हालांकि, सेट होने के बाद इस तरह रन आउट होना उनके लिए निराशाजनक रहा. इसके बावजूद उनकी पारी ने एक बार फिर उनका आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज दिखाया.

डेब्यू पर भी दिखाया था इंटेंट
आर्यवीर सहवाग ने इसी सीरीज के पहले यूथ वनडे में इंडिया अंडर-19 के लिए डेब्यू किया था. उस मुकाबले में उन्होंने 26 गेंदों पर 28 रन बनाए थे, जिसमें 5 चौके शामिल रहे. बारिश के कारण वह मुकाबला 20 ओवर का कर दिया गया था और भारत अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम को 7 रन से हराया था.

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आर्यवीर सहवाग के साथ पहले मैच में राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ भी चर्चा में रहे थे. अन्वय ने नंबर-6 पर उतरकर सिर्फ 18 गेंदों पर 38 रनों की तूफानी पारी खेली थी. उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के लगाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 211.11 रहा था.
यह भी पढ़ें: एशियन गेम्स में सुचिका तरियाल के साथ क्या हुआ? मुकाबला रहा ड्रॉ, फिर भी छिन गया फाइनल का टिकट

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आर्यवीर सहवाग की 47 रनों की पारी भले ही अर्धशतक तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन भारत अंडर-19 टीम के लिए यह सीरीज उनके लिए खुद को साबित करने का अहम मौका बनी हुई है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया की यूथ टीमों के बीच तीन वनडे और दो मल्टी डे मैच होने हैं. वनडे मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी लक्ष्‍य रायचंदानी कर रहे हैं. वहीं मल्टी-डे मैचों के कप्तान यशबर्धन चौहान बनाए गए. तीनों वनडे मैचों के अलावा पहला मल्टी-डे मैच भी राजकोट में आयोजित होना है. जबकि दूसरा मल्टी-डे मैच अहमदाबाद के बी ग्राउंड में होगा.

वनडे स्क्वॉड: लक्ष्‍य रायचंदानी (कप्तान), यशबर्धन चौहान (उप-कप्तान), रजत बघेल (विकेटकीपर), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), वी. यशवीर, रोहित यादव, शाविन विनोद, मोहित उलवा, चिगुरुपति वेंकट और काव्य पटेल.

मल्टी-डे स्क्वॉड: यशबर्धन चौहान (कप्तान), लक्ष्‍य रायचंदानी (उप-कप्तान), सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, मनल चौहान, कुश पटेल, मानव कृष्णा (विकेटकीपर), अभिप्राय बिस्वास (विकेटकीपर), रोहित यादव, ईशान ओम, अयान अकरम, प्रणव राघवेंद्र, प्रियांशु सिंह, मोहित उल्वा और आर्यन यादव.

सीरीज का फुल शेड्यूल
18 सितंबर 2026 (शुक्रवार): पहला वनडे, राजकोट, भारत 7 रनों से जीता
21 सितंबर 2026 (सोमवार): दूसरा वनडे, राजकोट
23 सितंबर 2026 (बुधवार): तीसरा वनडे, राजकोट, सुबह 9 बजे
27 से 30 सितंबर: पहला मल्टी-डे, राजकोट, सुबह 9:30 बजे
5 से 8 अक्टूबर: दूसरा मल्टी-डे, अहमदाबाद बी ग्राउंड, सुबह 9:30 बजे

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