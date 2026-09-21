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इम्फाल एयरपोर्ट से किडनैप हुआ शख्स, 40 KM दूर पहुंचते ही खींचा हैंडब्रेक और ऐसे बचाई जान

इम्फाल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद एक शख्स को अगवा कर लिया गया.लेकिन करीब 40 किलोमीटर दूर पहुंचते ही उसने कुछ ऐसा किया, जिससे पूरी कहानी पलट गई. मौके से जान बचाकर भागे युवक ने पुलिस से मदद मांगी.

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गाड़ी का हैंडब्रेक खींच कर भाग निकला युवक (Photo-ITG)
गाड़ी का हैंडब्रेक खींच कर भाग निकला युवक (Photo-ITG)

मणिपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पश्चिम बंगाल से आया एक शख्स इम्फाल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अगवा कर लिया गया. उसे एक गाड़ी में कहीं ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने मौका देखकर गाड़ी का हैंडब्रेक खींच दिया और वहां से भागकर सुरक्षा कर्मियों से मदद मांग ली.पुलिस ने उसे सुरक्षित बरामद कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, शख्स की पहचान मोहम्मद वसीम अकरम के रूप में हुई है. वसीम को 19 सितंबर को बिष्णुपुर जिले के नारानसेना इलाके से बचाया गया, जो कि इम्फाल एयरपोर्ट से करीब 40 किलोमीटर दूर है. मणिपुर पुलिस के मुताबिक, अकबर ने अगवा करके ले जा रही गाड़ी का हैंडब्रेक खींचा जिससे वह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा. 

ड्राइवर गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी

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पुलिस ने मामले में गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. उसकी पहचान 24 साल के मकाकमयुम इम्तियाजुर रहमान के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक, वह वांगोई मामांग लीकाई का रहने वाला है. अकबर को अगवा कर ले जा रही बोलेरो का नंबर AS02A B9720 बताया गया है.

यह भी पढ़ें: भोपाल में साइबर ठगों ने व्यापारी को अगवा कर चाकू की नोक पर लूटा

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हालांकि पुलिस ने अभी यह साफ नहीं किया है कि अकबर को किस वजह से अगवा किया गया था. यह भी सामने नहीं आया है कि इस घटना में कितने लोग शामिल थे और इसमें किसी संगठन का हाथ था या नहीं. फिलहाल पुलिस बाकी संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब मणिपुर से हाल के महीनों में गोलीबारी, अपहरण और हिंसा की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. ऐसे माहौल में अपहरण की यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है.

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