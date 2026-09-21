कॉफी पीने के बाद ये दवाएं लेना पड़ सकता है भारी, शरीर को नहीं मिलेगा पूरा फायदा, इतने घंटों का गैप है जरूरी

बहुत से लोगों को सुबह एक कप कॉफी पीने के साथ करते हैं. इसके कुछ देर बाद ही लोग अपनी आयरन, कैल्शियम या फिर विटामिन डी की दवा भी ले लेते हैं, लेकिन इन सप्लीमेंट्स के साथ कॉफी लेने से शरीर में उनके एब्जॉर्बशन पर असर पड़ सकता है. इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉफी पीने के साथ ये इसके कुछ देर बाद ये दवाएं लेते हैं तो इससे इनका शरीर को पूरा फायदा नहीं मिलेगा. आइए समझते हैं कि फायदा क्यों नहीं होता है और कितने घंटे का गैप रखना जरूरी है.

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सबसे पहले आयरन की बात करें तो अगर आप आयरन की गोली लेते हैं तो उसे कॉफी के साथ या इसके बाद लेना सही तरीका नहीं माना जाता. कॉफी में मौजूद पॉलीफेनॉल्स आयरन के साथ जुड़ सकते हैं और शरीर में इसके एब्जॉर्बशन को कम कर सकते हैं. मेडिकल जर्नल द लैंसेट कि रिसर्च में पता चला है कि आयरन वाले भोजन के साथ कॉफी पीने से आयरन का एब्जॉर्बशन करीब 35 फीसदी तक कम हो सकता है.

कॉफी पीने के बाद कैल्शियम की दवाएं न लें

अगर आपको डॉक्टरों ने कैल्शियम की दवाएं लेने की सलाह दी है तो कॉफी पीने के बाद इन दवाओं को न लें. डॉक्टरों के मुताबिक, कैल्शियम सप्लीमेंट लेने वाले लोगों को भी कॉफी की टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए. कैफीन के सा या बाद में कैल्शियम लेने से शरीर को इसका खास फायदा नहीं होता है. कॉफी का हल्का डाययूरेटिक असर भी होता है, यानी इससे पेशाब ज्यादा आ सकता है. कुछ रिसर्च के मुताबिक इससे शरीर से कैल्शियम से थोड़ा अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है.

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विटामिन D और कॉफी की टाइमिंग रखें अलग

विटामिन D शरीर में कैल्शियम के इस्तेमाल और हड्डियों की सेहत के लिए महत्वपूर्ण है. कुछ रिसर्च में कैफीन और विटामिन D के बीच संबंध पाया गया है और ज्यादा कैफीन लेने वालों में विटामिन D का स्तर कम देखा गया है. दिल्ली में जीटीबी हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में डॉ. कुलदीप कुमार कहते हैं कि विटामिन डी सप्लीमेंट कई लोग लेते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कॉफी पीने के बाद इसको न लें.

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तो कितने घंटे का गैप रखना है जरूरी?

डॉ. कुलदीप बताते हैं कि अगर डॉक्टर ने आपको कोई सप्लीमेंट लेने की सलाह दी है, तो उसे कॉफी के साथ लेने के बजाय अलग समय पर लेना बेहतर हो सकता है. कॉफी पीने के कम से कम डेढ़ से 2 घंटे के बाद आपको कोई भी सप्लीमेट लेना चाहिए. इससे एब्जॉर्बशन पर असर नहीं पड़ता है.



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