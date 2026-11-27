न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी भारतीय टीम ने रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-11 में जगह नहीं दी. लगातार दूसरे टेस्ट में इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर रखने के फैसले पर अब सवाल उठने लगे हैं. भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि दूसरे टेस्ट में जडेजा की स्पिन गेंदबाजी टीम के काफी काम आ सकती थी. वहीं, पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने सिराज को बाहर रखने पर हैरानी जताई है.

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गावस्कर ने खास तौर पर जडेजा की गेंदबाजी का जिक्र करते हुए कहा कि चौथे और पांचवें दिन उनकी स्पिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती थी. जडेजा इस चक्र में 33 विकेट लेकर तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. गावस्कर के मुताबिक, जडेजा भले ही गेंद को बहुत ज्यादा हवा नहीं देते, लेकिन उनके पास गेंद को पिच से पकड़ और टर्न दिलाने की क्षमता है. सपाट पिचों पर भी वह ऐसा कर सकते हैं.

जडेजा की स्पिन को बताया था उपयोगी

गावस्कर ने ब्रॉडकास्टर से बातचीत में कहा, 'हम सिराज की बात कर रहे हैं, लेकिन जडेजा का क्या? वह इस चक्र में 33 विकेट लेकर तीसरे नंबर पर हैं. मुझे लगता है कि चौथे और पांचवें दिन उनकी स्पिन काफी उपयोगी साबित हो सकती थी, क्योंकि वह गेंद को अच्छी तरह टर्न कराते हैं.'

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उन्होंने आगे कहा, 'वह ऐसे गेंदबाज नहीं हैं जो गेंद को बहुत ज्यादा हवा में उछालते हैं, लेकिन उन्हें सबसे सपाट पिचों पर भी गेंद को पकड़ और टर्न कराने के लिए जाना जाता है.'

भारत ने दूसरे टेस्ट में तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को डेब्यू का मौका दिया, जबकि जडेजा और सिराज लगातार दूसरे मुकाबले में प्लेइंग-11 से बाहर रहे. गावस्कर ने कहा कि इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों के लिए यह निराशाजनक हो सकता है.

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सिराज को बाहर रखने पर कैफ भी नाराज

पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने सिराज को लगातार दूसरे टेस्ट में बाहर रखने के फैसले पर खुलकर सवाल उठाए. उनका मानना है कि विदेशी टेस्ट मैचों में जसप्रीत बुमराह के साथ सिराज भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के अहम सदस्य होने चाहिए.

कैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'यह विश्वास करना मुश्किल है कि भारत के प्रमुख तेज गेंदबाजों में से एक मोहम्मद सिराज को फिर बाहर कर दिया गया है. विदेशी टेस्ट मैचों में बुमराह के साथ सिराज उन खिलाड़ियों में होने चाहिए, जिनके नाम पर सबसे पहले विचार किया जाए.'

Hard to believe as one of India's premier fast bowler Mohammed Siraj is dropped again. Siraj should be one of the first names considered in India's overseas Test bowling attack, alongside Bumrah. Interestingly, bowling coach Morne Morkel himself called Siraj a world-class bowler and said he was bowling well. — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 26, 2026

कैफ ने चयन के फैसले में एक और पहलू की ओर ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल खुद सिराज को वर्ल्ड क्लास गेंदबाज बता चुके हैं और उनकी गेंदबाजी की तारीफ भी कर चुके हैं. इसके बावजूद उन्हें प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिलना हैरान करने वाला है.

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गावस्कर ने चुनी गई टीम का भी किया समर्थन

हालांकि, गावस्कर ने चयन पर सवाल उठाने के साथ भारतीय टीम का समर्थन भी किया. उन्होंने कहा कि टीम चुनने के बाद सभी को उसके साथ खड़ा होना चाहिए. उनके मुताबिक, 14 या 16 खिलाड़ियों के चयन को लेकर किसी की अलग राय हो सकती है, लेकिन एक बार प्लेइंग-11 तय हो जाए तो वह भारतीय टीम है और सभी को उसकी जीत की उम्मीद करनी चाहिए.

गावस्कर ने कहा कि वह चुनी गई प्लेइंग-11 का समर्थन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी.

इस तरह दूसरे टेस्ट में भारत के चयन को लेकर दो पूर्व क्रिकेटरों की राय सामने आई है. गावस्कर ने जहां जडेजा की उपयोगिता पर जोर दिया, वहीं कैफ ने विदेशी परिस्थितियों में सिराज को बाहर रखने के फैसले पर सवाल उठाए हैं.

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