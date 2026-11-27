न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट के लिए भारतीय प्लेइंग-11 में मोहम्मद सिराज का नाम नहीं देखकर पूर्व भारतीय स्पिनर मुरली कार्तिक ने हैरानी जताई. टॉस के बाद सिराज सनग्लासेस लगाए मैदान पर नजर आए तो कार्तिक ने कमेंट्री के दौरान पूछा, 'क्या वह रो रहे हैं?' उन्होंने कहा कि सिराज भावुक खिलाड़ी हैं और टीम से बाहर होना उनके लिए तकलीफदेह हो सकता है.

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मुरली कार्तिक के मुताबिक, मोहम्मद सिराज उन खिलाड़ियों में हैं जो चोट या परेशानी के बावजूद मैदान पर उतरकर अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं. उन्होंने टीम मैनेजमेंट से सवाल किया कि अगर गेंदबाज की फॉर्म या नेट्स में प्रदर्शन को लेकर संदेह था, तो उसे न्यूजीलैंड दौरे पर टीम में शामिल ही क्यों किया गया. कार्तिक ने वनडे टीम में सिराज को सीमित मौके मिलने का भी जिक्र किया.

पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी सिराज को बाहर रखने को उनके लिए मुश्किल फैसला बताया. साथ ही उन्होंने रवींद्र जडेजा को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिलने पर सवाल उठाए. गावस्कर का मानना था कि चौथे और पांचवें दिन जडेजा की स्पिन गेंदबाजी उपयोगी साबित हो सकती थी. उन्होंने कहा कि जडेजा सपाट पिच पर भी गेंद को टर्न कराने की क्षमता रखते हैं.

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हालांकि, सुनील गावस्कर ने साफ किया कि टीम का चयन हो जाने के बाद वह भारतीय टीम का समर्थन करेंगे और उसकी जीत की कामना करेंगे. मोहम्मद सिराज को वेलिंगटन में हुए सीरीज के पहले टेस्ट में भी मौका नहीं मिला था. दूसरे मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा की जगह गुरनूर बरार को डेब्यू कराया गया, लेकिन सिराज को फिर बाहर बैठना पड़ा. टेस्ट डेब्यू के बाद यह पहला मौका है, जब वह किसी सीरीज के लगातार दो मैचों में नहीं खेले हैं.

मोहम्मद सिराज ने अगस्त में श्रीलंका दौरे पर आखिरी टेस्ट खेला था, जहां दो मैचों में उनके खाते में चार विकेट आए थे. इसके बाद उन्होंने तीन फर्स्ट क्लास मुकाबले खेले. रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद की कप्तानी करने के अलावा उन्होंने न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ चार विकेट भी लिए. मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र में वह भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं.

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