जेन जी के पास प्यार, रिश्तों और करियर को समझने के अपने अलग तरीके हैं. डेटिंग ऐप्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, करियर की उलझनें और परिवार की उम्मीदों के बीच युवा अपनी जिंदगी के कई फैसले खुद लेना चाहते हैं. ऐसे में कुछ किताबें ऐसी हैं, जिनकी कहानियां आज भी युवाओं को अपनी जिंदगी से जुड़ी लग सकती हैं. चेतन भगत के नोवल्स भी इन्हीं में शामिल हैं, जिनमें प्यार, दोस्ती, करियर और परिवार से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं, जिन्हें आज की पीढ़ी भी समझ सकती है.

और पढ़ें

चाहे दो अलग कल्चर के लोगों का प्यार हो, एकतरफा मोहब्बत हो या करियर और रिश्तों के बीच चुनाव करने की उलझन, इन किताबों में जिंदगी के कई रंग देखने को मिलते हैं. आइए जानते हैं चेतन भगत के ऐसे पांच उपन्यासों के बारे में, जिन्हें जेन जी अपनी रीडिंग लिस्ट में शामिल कर सकती है.

1. द 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ (2008)

चेतन भगत का ये नोवल अहमदाबाद में रहने वाले तीन दोस्तों गोविंद, ईशान और ओमी की कहानी है. तीनों मिलकर क्रिकेट की एक दुकान शुरू करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में दोस्ती और कारोबार के साथ कई मुश्किलें भी आती हैं. कहानी में 2001 का गुजरात भूकंप और 2002 के दंगे जैसे घटनाक्रम भी शामिल हैं. यह उपन्यास दोस्ती, सपनों, कारोबार और सामाजिक तनाव के बीच लिए गए फैसलों के असर को दिखाता है. इस पर 2013 में फिल्म 'काई पो छे!' बनाई गई थी.

Advertisement

2. 2 स्टेट्स: द स्टोरी ऑफ माय मैरिज (2009)

ये नोवल कृष्ण और अनन्या की प्रेम कहानी है, जो IIM अहमदाबाद में पढ़ाई के दौरान एक-दूसरे से मिलते हैं. कृष्ण दिल्ली का पंजाबी लड़का है, जबकि अनन्या चेन्नई की तमिल लड़की है. दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन अलग-अलग राज्यों और कल्चर से आने के कारण उन्हें अपने परिवारों को मनाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ये कहानी प्यार, पारिवारिक उम्मीदों और कल्चरल डिफ्रेंस यानी अंतर को मजेदार अंदाज में पेश करती है. इस पर 2014 में अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म '2 स्टेट्स' बनी थी.

3. हाफ गर्लफ्रेंड (2014)

ये कहानी बिहार के रहने वाले माधव झा और दिल्ली की अमीर लड़की रिया सोमानी के रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है. दोनों दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में मिलते हैं. माधव रिया से प्यार करने लगता है, लेकिन रिया उसे सिर्फ दोस्त से थोड़ा ज्यादा और प्रेमी से कुछ कम मानती है. इसी उलझे रिश्ते को 'हाफ गर्लफ्रेंड' नाम दिया गया है. नोवल में प्यार, भाषा, सोशल क्लास और रिश्तों की उलझनों को दिखाया गया है. इस पर 2017 में मोहित सूरी ने फिल्म बनाई थी.

यह भी पढ़ें: Gen Z कैसे सुधार सकती है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स? अपनाएं ये आसान तरीके

Advertisement

4. वन इंडियन गर्ल (2016)

इस नोवल की कहानी राधिका मेहता नाम की एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर की है, जो गोल्डमैन सैक्स में काम करती है. गोवा में अपनी शादी के दौरान वह अपने पुराने रिश्तों, करियर और जिंदगी में लिए गए फैसलों के बारे में सोचती है. कहानी एक ऐसी महिला की सोच और चुनौतियों को सामने लाती है, जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, अपने करियर को अहमियत देती है और समाज की तय उम्मीदों से अलग अपनी जिंदगी जीना चाहती है. ये नोवल मॉडर्न रिश्तों, महिला की आजादी और करियर से जुड़े सवालों को उठाता है.

5. 12 इयर्स: माय मेस्ड-अप लव स्टोरी (2025)*

चेतन भगत का ये नोवल 33 साल के तलाकशुदा स्टैंड-अप कॉमेडियन संकेत और 21 साल की प्राइवेट इक्विटी प्रोफेशनल पायल की प्रेम कहानी है. दोनों की उम्र, पारिवारिक माहौल और जिंदगी को देखने का नजरिया अलग है. पायल एक पारंपरिक जैन परिवार से आती है, जबकि संकेत अपनी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देख चुका है. कहानी इन दोनों के अनोखे रिश्ते, उम्र के अंतर, पारिवारिक उम्मीदों और आपसी तालमेल की चुनौतियों को सामने लाती है.

इन नोवल की कहानियां भले ही अलग-अलग दौर और किरदारों की हों, लेकिन इनमें प्यार, दोस्ती, परिवार और खुद की पहचान जैसे सवाल आज भी उतने ही मजबूत और रेलीवेंट हैं. अगर आप ऐसी कहानियां पढ़ना चाहते हैं, जिनमें एंटरटेनमेंट के साथ जिंदगी की उलझनें भी देखने को मिलें, तो चेतन भगत की ये किताबें आपकी अगली रीडिंग लिस्ट का हिस्सा बन सकती हैं.



---- समाप्त ----