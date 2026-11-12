Moring Soup: गालों पर चाहिए कुदरती लाली, सर्दियों में डिनर में बनाकर पिएं गरमा-गरम मोरिंगा का सूप

Moring Soup: सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाओं के कारण अक्सर चेहरे की रंगत फीकी पड़ने लगती है और गालों की कुदरती लाली कहीं खो जाती है. ऐसे में महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करने के बजाय अंदर से सेहत और ग्लो सुधारना ज्यादा असरदार होता है. इस विंटर सीजन में डिनर के समय एक कटोरी गरमा-गरम मोरिंगा का सूप पीना आपकी सेहत और खूबसूरती दोनों के लिए कमाल कर सकता है.

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सहजन या मोरिंगा की पत्तियों में विटामिंस, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो खून को साफ करके गालों पर नेचुरल ग्लो और लाली लाने में मदद करते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स...

आवश्यक सामग्री:

मोरिंगा (सहजन) की ताजी पत्तियां: 1 कप (अच्छी तरह धुली हुई)

लहसुन की कलियां: 4-5 (बारीक कटी हुई)

अदरक: 1 छोटा टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)

प्याज या गाजर: 1 छोटा (बारीक कटा हुआ - सूप को गाढ़ा करने के लिए)

काली मिर्च पाउडर: आधा छोटा चम्मच

मक्खन या देसी घी: 1 छोटा चम्मच

कॉर्नफ्लार या ओट्स पाउडर: 1 चम्मच (सूप में हल्की बाइंडिंग के लिए - वैकल्पिक)

स्वादानुसार नमक और काला नमक

नेचुरल ग्लो और परफेक्ट टेक्सचर की सीक्रेट ट्रिक्स:

ताजी पत्तियों का इस्तेमाल: सूप के लिए हमेशा ताजी हरी मोरिंगा पत्तियों का ही उपयोग करें, क्योंकि इनमें पोषक तत्व सबसे ज्यादा होते हैं जो स्किन को नेचुरली चमकाते हैं.

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धीमी आंच पर पकाना: पत्तियों को पानी के साथ धीमी आंच पर कम से कम 10 मिनट तक उबालें, ताकि इसके सभी गुड्स (गुणात्मक तत्व) पानी में अच्छी तरह घुल जाएं.

बनाने की विधि:

पत्तियां और सब्जियां उबालें: एक पैन में 2 गिलास पानी लें. इसमें धुली हुई मोरिंगा पत्तियां, कटा हुआ प्याज, गाजर, अदरक और लहसुन डालकर मध्यम आंच पर 10 मिनट तक उबालें जब तक पत्तियां नरम न हो जाएं.

हल्का ठंडा करें और पीसें: उबले हुए मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर मिक्सी में पीसकर एक स्मूथ प्यूरी बना लें.

छान लें: अब इस प्यूरी को एक छलनी की मदद से छान लें ताकि रेशे अलग हो जाएं और सूप का पानी मिल जाए.

तड़का और उबाल: एक पैन में 1 चम्मच मक्खन गरम करें. इसमें छना हुआ सूप का पानी डालें. अगर सूप को गाढ़ा करना है तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लार का घोल मिला सकते हैं.

मसाले मिलाएं: सूप में काली मिर्च पाउडर, सादा नमक और काला नमक डालकर अच्छे से मिलाएं और एक बढ़िया उबाल आने दें.

आपका बेहद पौष्टिक, गरमा-गरम और स्किन को कुदरती निखार देने वाला मोरिंगा सूप तैयार है! इसे सर्दियों की ठंडी शाम में डिनर से पहले पिएं और बेहतरीन सेहत व ग्लो का आनंद लें.

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