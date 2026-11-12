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विदेशी आतंकी, दलदली रास्ता और गोलीबारी... कुलगाम टेरर अटैक पर हुए नए खुलासे

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में CRPF नाके पर हमले के बाद सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है. शुरुआती जांच में कम से कम तीन आतंकियों के शामिल होने का शक है, जिनमें दो विदेशी आतंकी बताए जा रहे हैं. जांच एजेंसियां लश्कर के नेटवर्क और स्थानीय मददगारों की भूमिका की भी जांच कर रही हैं.

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कुलगाम के आतंकियों की तलाश जारी है. (Photo- PTI)
कुलगाम के आतंकियों की तलाश जारी है. (Photo- PTI)

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में CRPF नाके पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं. हमलावर पैदल ही करीब 50 मीटर दूर दलदली इलाके से नाके तक पहुंचे थे. उन्होंने AK-47 राइफल से CRPF जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की और फिर पेड़-पौधों और झाड़ियों की आड़ लेकर पैदल ही फरार हो गए. शुरुआती जांच में हमले में कम से कम तीन आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आई है. इनमें से दो के विदेशी आतंकी होने का शक है.

हमले के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में आतंकियों की तलाश की जा रही है. पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है. कुछ कैमरों से जांच एजेंसियों को अहम इनपुट भी मिले हैं. हमलावरों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

यह भी पढ़ें: किश्तवाड़ से कुलगाम तक सुरक्षाबलों का मेगा एक्शन, घाटी में आतंकवाद को कुचलने का मिशन

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लश्कर कमांडर लतीफ भट पर भी शक

जांच एजेंसियों को इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद लतीफ भट की भूमिका पर भी शक है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लतीफ भट की संलिप्तता की जांच की जा रही है, हालांकि हमले के सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है. लतीफ भट पर 22 जुलाई 2026 को अनंतनाग में हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या और 31 जुलाई को कुलगाम में छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों की हत्या का भी आरोप है. पुलिस उसे घाटी में सक्रिय एकमात्र स्थानीय आतंकी बता रही है. उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित है.

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जांच एजेंसियां लश्कर के तीन संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW) से भी पूछताछ कर रही हैं. यह पता लगाया जा रहा है कि हमले से पहले आतंकियों की रेकी, उन्हें पनाह देने और लॉजिस्टिक मदद पहुंचाने में स्थानीय मददगारों की कोई भूमिका थी या नहीं. नए स्लीपर टेरर मॉड्यूल के सक्रिय होने और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से घुसपैठ के एंगल की भी जांच की जा रही है.

CRPF की जवाबी कार्रवाई से हमलावरों की योजना नाकाम

CRPF के मुताबिक, खुफिया इनपुट के आधार पर इलाके में पुलिस और CRPF की तैनाती की गई थी. हमले में तीन जवान घायल होने के बावजूद सभी ने जवाबी फायरिंग की और आतंकियों का पीछा किया. CRPF का कहना है कि जवानों की सतर्कता और तुरंत की गई कार्रवाई से हमलावर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और उन्हें पीछे हटना पड़ा.

यह भी पढ़ें: कुलगाम हमले के पीछे लश्कर कमांडर लतीफ बट, अनंतनाग और कुलगाम में टारगेटेड किलिंग में मोस्ट वॉन्टेड, पढ़ें क्राइम कुंडली

सुरक्षा एजेंसियों को दिवाली के आसपास संभावित हमले को लेकर पहले से सामान्य इनपुट मिले थे. सर्दियां शुरू होने से पहले ऊंचाई वाले इलाकों से आतंकियों के निचले क्षेत्रों में आने की आशंका भी जताई गई थी. एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही हैं. इन आतंकियों में ज्यादातर के लश्कर से जुड़े पाकिस्तानी होने की आशंका है.

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कुलगाम में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने खास तरह की मेटल जैकेट वाली आर्मर-पियर्सिंग (AP) गोलियों का इस्तेमाल किया था. यह ऐसी गोलियां होती हैं जो बुलेटप्रूफ जैकेट को भी पार कर सकता है. सूत्रों के मुताबिक, इन गोलियों में से कुछ गंभीर रूप से घायल सीआरपीएफ जवान के बुलेट रेसिस्टेंट जैकेट को भेदकर शरीर में घुस गईं. घायल जवान का फिलहाल श्रीनगर स्थित सेना के 92 बेस अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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