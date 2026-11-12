scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

विदेश में तलाक लेकर भारत में दूसरी शादी नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कानून

विदेशी अदालत से मिला तलाक भारत में अपने आप मान्य नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इसके लिए भारतीय कानून की शर्तें पूरी करनी होंगी. ऐसा न होने पर दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति पर द्विविवाह का मुकदमा चल सकता है.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी तलाक को लेकर साफ किए नियम. (File Photo: ITG)
सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी तलाक को लेकर साफ किए नियम. (File Photo: ITG)

मान लीजिए किसी व्यक्ति की शादी भारत में हुई. कुछ साल बाद वह विदेश चला गया और वहां की अदालत से तलाक ले लिया. अब वह भारत में दूसरी शादी करना चाहता है. क्या विदेशी अदालत का तलाक भारत में भी मान्य होगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर अहम बात साफ की है. अदालत ने कहा है कि विदेश से मिला तलाक भारत में अपने आप मान्य नहीं हो जाता. इसके लिए भारतीय कानून की शर्तें पूरी करनी होंगी.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ ने स्पष्ट किया कि भारतीय कानून के तहत हुई शादी को खत्म करने के लिए विदेशी अदालत का फैसला भी भारत के कानूनी नियमों पर खरा उतरना चाहिए. इसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता यानी CPC की धारा 13 में बताई गई शर्तें भी जरूरी हैं.

हर आधार पर नहीं मिलेगा तलाक

सम्बंधित ख़बरें

हिमाचल पुलिस ने नौ महीने में 1,172 लापता लोगों को खोजा (Representational)
9 महीने में लापता हुए 1328 लोग, 90 फीसदी को पुलिस ने ढूंढा
supreme court
'दादा से पिता को मिली संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध हक नहीं', SC का बड़ा फैसला
supreme court election commission accountability
बड़े अफसरों की जवाबदेही का तंत्र बनाना होगा
sonia gandhi argued rajiv gandhi over shah bano case
शाह बानो केस पर राजीव गांधी से भिड़ गई थीं सोनिया! 'बिलॉन्गिंग्स' में बताया पूरा किस्सा
Supreme Court Rules 48-Hour Detention Means Automatic Employee Suspension
48 घंटे हिरासत में रहने पर सस्पेंड माना जाएगा सरकारी कर्मी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

अदालत ने कहा कि अगर शादी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत हुई है, तो विदेशी अदालत से सिर्फ इस आधार पर लिया गया तलाक भारत में मान्य नहीं होगा कि शादी का पूरी तरह टूट जाना ही तलाक की वजह है. भारतीय कानून में इसे तलाक का वैध आधार नहीं माना गया है.

इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति विदेश की अदालत से तलाक लेकर यह नहीं मान सकता कि भारत में भी उसकी पहली शादी खत्म हो गई. उसे यह देखना होगा कि तलाक जिस आधार पर मिला है, वह भारतीय कानून में भी मान्य है या नहीं.

Advertisement

दूसरी शादी करने पर हो सकती है कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि विदेशी तलाक की डिक्री द्विविवाह यानी बिगैमी के मामले में बचाव का रास्ता नहीं बन सकती. अगर किसी व्यक्ति ने भारत में हुई पहली शादी को भारतीय कानून के मुताबिक खत्म नहीं किया और विदेशी तलाक के आधार पर दूसरी शादी कर ली, तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल सकता है.

यह नियम उस स्थिति में भी लागू हो सकता है, जब व्यक्ति ने शादी के बाद विदेश की नागरिकता ले ली हो. वहां तलाक लेकर दूसरी शादी करने से भारत में पहली शादी अपने आप खत्म नहीं हो जाएगी. भारतीय कानून के तहत वह शादी वैध बनी रह सकती है.

विदेशी तलाक को मान्यता मिलने की शर्तें

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, विदेशी तलाक को भारत में मान्यता मिलने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी होनी चाहिए.

  • तलाक उसी आधार पर मिला हो, जिसे भारतीय कानून मान्यता देता है. जैसे क्रूरता, परित्याग, व्यभिचार या आपसी सहमति.
  • फैसला एकतरफा यानी एक्स-पार्टी नहीं होना चाहिए. अगर दूसरे जीवनसाथी ने विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया और न ही वहां मुकदमे में हिस्सा लिया, तो उस फैसले को उस पर बाध्यकारी नहीं माना जा सकता.
  • विदेशी अदालत का फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के मुताबिक होना चाहिए.
  • तलाक की डिक्री धोखाधड़ी से हासिल नहीं की गई हो.
  • यानी विदेश की अदालत से तलाक मिलना ही काफी नहीं है. भारत में उसे कानूनी मान्यता तभी मिलेगी, जब वह भारतीय कानून की कसौटी पर सही उतरेगा.
     
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    13 शिक्षकों की आत्महत्या, 400 करोड़ का बकाया... पुण के इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए CBI-ED जांच के आदेश |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 12 नवंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    Rajinikanth-MK Stalin: भांजे अनिरुद्ध की शादी में 75 साल के रजनीकांत ने लूटी लाइमलाइट, काव्या के दादा MK स्टालिन का दिखा टशन |
    'भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस' के प्लेनरी सेशन को आज संबोधित करेंगे PM मोदी, 2000 किसान होंगे शामिल |
    पुराने मैसेज पढ़ने की आदत क्यों नहीं छोड़ पाती Gen Z? |
    दूसरे अफेयर का भी खुला राज, कैसे चीन के जासूसी जाल में फंसे Nvidia CEO जेनसन हुआंग? पढ़ें पूरी टाइमलाइन |
    जर्मनी ने चीनी ड्रोन को मिलिट्री ट्रेनिंग से किया बाहर, अब स्वदेशी पर फोकस |
    Budh Margi 2026: न फंसेगा पैसा-न रुकेंगे काम, बुध की सीधी चाल इन 4 राशियों के लाएगी अच्छे दिन |
    अमेरिका में छात्रों से रूबरू होंगे राहुल गांधी, ईरान संघर्ष और भारत की विदेश नीति पर करेंगे बात |
    Walnut Malai Peda Recipe: बिना दूध के घर पर बनाएं अखरोट वाला मलाई पेड़ा, हर बाइट में मिलेगा स्वाद, शेफ कुणाल कपूर ने बताई आसान रेसिपी
    Advertisement