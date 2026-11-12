नोएडा DM मेधा रूपम का एक्शन: RERA का बकाया दबाए बैठे 3 डायरेक्टर्स को पुलिस ने दबोचा, भेजा जेल

Greater Noida News: जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने बकायेदारों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. 77 करोड़ 66 लाख रुपये से अधिक का रेरा (RERA) बकाया जमा नहीं करने पर गुरुवार को तीन निदेशकों को गिरफ्तार कर लिया गया. दादरी तहसील प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की. गिरफ्तार किए गए तीनों निदेशक अंसल हाईटेक टाउनशिप्स लिमिटेड और उत्तम स्टील्स एसोसिएट्स लिमिटेड से जुड़े हैं.

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जानकारी के मुताबिक, बकाया रकम जमा नहीं करने और पर्याप्त प्रतिभूति उपलब्ध नहीं कराने पर दादरी के एसडीएम ने तीनों को अधिकतम 15 दिन तक हिरासत में रखने के आदेश दिए. इसके बाद श्री राम, मोहम्मद अलीम और तस्लीम सिद्दीकी को एसडीएम के समक्ष पेश किया गया. बकाया जमा नहीं करने पर उन्हें 15 दिन के लिए गौतमबुद्ध नगर जिला कारागार भेज दिया गया. इस संबंध में जेल प्रशासन को भी आदेश भेज दिए गए हैं.

जिला प्रशासन की ओर से बकाया वसूली के लिए इससे पहले भी लगातार कार्रवाई की जा रही थी. प्रशासनिक टीम कई बार संबंधित कंपनियों के कार्यालयों पर पहुंचकर अनाउंसमेंट के जरिए बकाया जमा करने के निर्देश दे चुकी थी. इसके अलावा कार्यालयों को सील करने के साथ कई बार नोटिस भी जारी किए गए थे. इसके बावजूद बकाया रकम जमा नहीं की गई. आखिरकार गुरुवार को प्रशासन ने तीनों निदेशकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

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जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राजस्व बकायेदारों के खिलाफ वसूली अभियान आगे भी जारी रहेगा. बकाया जमा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

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