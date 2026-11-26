NEET-UG में पेपर लीक मामले आम छात्रों का काफी द‍िल दुखा चुके हैं. अब इस व‍िश्वास को फिर से कायम करने के ल‍िए NTA पूरी जान लगाए है. अब सुपरफास्ट स्पीड से देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तस्वीर बदलने की तैयारी चल रही है.

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सरकार से लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA), संसद की स्थायी समिति और सुप्रीम कोर्ट तक, सभी स्तरों पर परीक्षा प्रणाली की खामियों को दूर करने पर मंथन हो रहा है. इस पूरी कवायद के केंद्र में तीन अहम सवाल हैं- क्या NEET अब कंप्यूटर पर होगा? क्या परीक्षा का पैटर्न भी बदलेगा? और क्या प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेगा?

इस दिशा में इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में गठित हाई-पावर्ड टास्क फोर्स (HPTF) काम कर रही है. वहीं, संसद की शिक्षा संबंधी स्थायी समिति ने भी NTA में सुधार को लेकर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश की है. NTA ने भी देशभर में परीक्षा केंद्रों का नेटवर्क बढ़ाने और प्रश्नपत्र तैयार करने के लिए विशेषज्ञों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है. लेकिन इन सभी बदलावों में अब तक क्या तय हो चुका है और क्या अभी सिर्फ प्रस्ताव है? आइए करीब से समझते हैं

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NEET की बदलती तस्वीर...

नंदन नीलेकणि कमेटी: क्यों हुआ गठन और अब तक क्या काम हुआ?

26 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में छह सदस्यीय हाई-पावर्ड टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की थी. इसका उद्देश्य सिर्फ NEET में बदलाव करना नहीं, बल्कि NTA सहित देश की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है.

इस छह सदस्यीय पैनल में नंदन नीलेकणि के अलावा पूर्व इसरो प्रमुख एस. सोमनाथ, पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक तपन डेका, IIT मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं.

50 हजार से ज्यादा सुझाव, 58 बैठकें और जनवरी 2027 तक का समय

इस टास्क फोर्स को शुरुआत में अक्टूबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी. हालांकि, अलग-अलग पक्षों से सुझाव लेने और व्यापक विचार-विमर्श के चलते इसकी समयसीमा जनवरी 2027 तक बढ़ा दी गई है. इंडियन एक्सप्रेस की 3 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, पैनल को छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं से 50 हजार से अधिक सुझाव मिले हैं.

इससे पहले 9 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया था कि कमेटी ने लगभग 18 आंतरिक बैठकें और 40 परामर्श बैठकें की थीं. यानी परीक्षा सुधारों पर सिर्फ तकनीकी विशेषज्ञों से ही नहीं, बल्कि राज्यों, शिक्षा संस्थानों, मेडिकल शिक्षा नियामकों और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं से भी राय ली गई है. कमेटी ने सुझाव जुटाने के लिए 'लिशेन एट स्केल' नाम से सार्वजनिक फीडबैक प्लेटफॉर्म भी विकसित किया है.

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इसका दायरा NEET तक सीमित नहीं है. टास्क फोर्स को सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन, सुरक्षा, डिजाइन, तकनीक, बुनियादी ढांचे, संस्थागत जवाबदेही और छात्रों के हितों से जुड़े व्यापक सुधारों की सिफारिश करनी है.

संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में क्या-क्या सुझाव दिए

NEET सुधारों पर चर्चा में एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज 9 अक्टूबर 2026 को सामने आया. संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी विभागीय स्थायी समिति ने NTA को मजबूत बनाने पर अपनी 382वीं रिपोर्ट पेश की. राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली इस समिति ने शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, NTA और परीक्षा सुधारों पर पहले काम कर चुकी राधाकृष्णन समिति के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श के बाद अपनी सिफारिशें तैयार कीं. इस रिपोर्ट में NEET की परीक्षा व्यवस्था को लेकर कई बड़े सुझाव दिए गए हैं. इनके बारे में यहां द‍िया जा रहा है...

देशभर में 1,000 सरकारी CBT केंद्र बनाने का सुझाव

समिति ने NEET को पेन-पेपर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने की सिफारिश की है. इसके लिए चरणबद्ध तरीके से 1,000 सुरक्षित सरकारी कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया गया है. इन केंद्रों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं. जैसे परीक्षा केंद्र केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व और संचालन में होने चाहिए. टियर-2, टियर-3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्याप्त केंद्र बनाए जाने चाहिए.

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यही नहीं प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने की दिशा में काम होना चाहिए. छात्रों को CBT का अनुभव देने के लिए मॉक टेस्ट की सुविधा दी जानी चाहिए. जिन इलाकों में कंप्यूटर और इंटरनेट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वहां शुरुआती दौर में हाइब्रिड मॉडल पर भी विचार किया जा सकता है. समिति ने यह भी सुझाव दिया कि स्कूलों और कॉलेजों में 100 से 200 कंप्यूटर वाले मिड-साइज IT लैब स्थापित करने में NTA वित्तीय सहायता दे सकता है.

दो चरणों में हो सकती है NEET परीक्षा

यह रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण और छात्रों के लिए संभावित रूप से बड़ा बदलाव है. समिति ने कहा है कि NEET जैसी बड़ी परीक्षा के लिए दो चरणों वाली व्यवस्था की व्यवहार्यता पर विचार किया जाना चाहिए.

इसके तहत एक कॉमन प्रारंभिक परीक्षा (प्रीलिम्स) सभी मेडिकल स्ट्रीम के लिए हो सकती है. इसके बाद MBBS जैसे पाठ्यक्रमों और नर्सिंग या AYUSH जैसे अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग मुख्य परीक्षा (मेन्स) आयोजित करने का विकल्प देखा जा सकता है. इसका मकसद उन छात्रों के बीच गैरजरूरी कॉम्पिट‍िशन कम करना है, जो अलग-अलग मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना चाहते हैं.

हालांकि, यह समझना जरूरी है कि यह संसद की स्थायी समिति की सिफारिश है. इसे NEET 2027 का तय पैटर्न नहीं माना जा सकता. समिति ने NTA से इसकी व्यवहार्यता की जांच करने को कहा है.

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क्वेश्चन बैंक और पेपर तैयार करने के प्रोसेस में बदलाव

समिति ने सुझाव दिया है कि NTA को एक बड़ा, विविध और लगातार अपडेट होने वाला प्रश्न बैंक तैयार करना चाहिए. सवालों का चयन परीक्षा के काफी करीब किया जाए, ताकि प्रश्नपत्र तैयार करने वाले लोगों को भी पहले से यह पता न हो कि अंतिम पेपर में कौन से सवाल आएंगे. इसके अलावा प्रश्नपत्रों की जांच करने वाले विशेषज्ञों के लिए सख्त क्वारंटीन व्यवस्था का सुझाव भी दिया गया है.

NTA की जवाबदेही और कर्मचारियों की कमी दूर करने की सिफारिश

रिपोर्ट में NTA की आंतरिक संरचना पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं. समिति के मुताबिक, NTA में कुल 39 स्वीकृत स्थायी पदों में से सिर्फ 23 पदों पर कर्मचारी कार्यरत थे. यानी लगभग 41 प्रतिशत पद खाली थे. समिति ने परीक्षा सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, साइकोमेट्रिक्स, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विशेषज्ञों की स्थायी नियुक्ति की जरूरत बताई है. इसके अलावा NTA को संसद के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए उपयुक्त कानूनी और संस्थागत व्यवस्था विकसित करने की सिफारिश की गई है.

क्या NEET 2027 से CBT मोड में होगी? समझ‍िए क्या है सच्चाई

NEET को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने की चर्चा 2024 की परीक्षा विवाद के बाद से चल रही है. लेकिन 2026 में पेपर लीक विवाद और परीक्षा रद्द होने के बाद इस पर तेजी से काम शुरू हुआ.

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15 मई 2026 को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी कि NEET अगले साल यानी 2027 से कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी. इस घोषणा के बाद NTA ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की संभावनाएं तलाशनी शुरू कीं. AICTE से भी सरकारी तकनीकी संस्थानों में उपलब्ध कंप्यूटर और जगह की जानकारी जुटाने को कहा गया. लेकिन इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया.

सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या कहा?

अगस्त और सितंबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सरकारी हलफनामों में CBT की दिशा में बदलाव को अभी विचाराधीन बताया गया. सरकार के मुताबिक, NEET को पेन-पेपर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने के लिए सिर्फ कंप्यूटर उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं होगा. इसमें परीक्षा के नए डिजाइन, बदलाव के क्रम, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण इलाकों, महिला अभ्यर्थियों तथा कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों के छात्रों पर पड़ने वाले असर का भी आकलन जरूरी है.

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बदलाव पर नंदन नीलेकणि टास्क फोर्स की सिफारिशों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की सहमति जरूरी होगी. इसलिए मई में हुई घोषणा को अंतिम परीक्षा अधिसूचना नहीं समझना चाहिए.

NTA का 7 नवंबर का नया कदम क्या बताता है?

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7 नवंबर 2026 को NTA ने देशभर के स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और परीक्षा सेवा प्रदाताओं से परीक्षा केंद्रों के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (EoI) आमंत्रित किया. इसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) और पेन-पेपर परीक्षा (PPT), दोनों तरह के केंद्रों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. CBT केंद्रों के लिए सामान्य न्यूनतम क्षमता प्रति शिफ्ट 285 कंप्यूटर वर्कस्टेशन रखी गई है. वहीं पेन-पेपर परीक्षा केंद्रों के लिए कम से कम 250 उम्मीदवारों के बैठने की व्यवस्था जरूरी है.

CBT केंद्रों में कम से कम चार अलग-अलग कंप्यूटर लैब या हॉल होने चाहिए, जिनमें प्रत्येक में 30 वर्कस्टेशन हों या उनके बराबर व्यवस्था हो. NTA ने स्पष्ट किया है कि EoI जमा करने से किसी संस्थान को परीक्षा केंद्र का दर्जा अपने आप नहीं मिलेगा. इसके लिए जांच और मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी. इसका मतलब है कि NTA परीक्षा केंद्रों का नेटवर्क तैयार कर रहा है, लेकिन यह EoI अपने आप में NEET 2027 के CBT मोड में होने का अंतिम आदेश नहीं है.

डिजिटल क्वेश्चन वॉल्ट: परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले कैसे तैयार होगा पेपर?

पेपर लीक रोकने के लिए जिस मॉडल की सबसे ज्यादा चर्चा है, उसमें डिजिटल क्वेश्चन वॉल्ट और लास्ट-मिनट क्वेश्चन पेपर जनरेशन शामिल हैं. 17 अक्टूबर 2026 की मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नंदन नीलेकणि टास्क फोर्स के सामने एक ऐसा मॉडल विचाराधीन है, जिसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न बैंक तैयार किया जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार, एक लाख से अधिक प्रश्नों का पूल तैयार करने का प्रस्ताव चर्चा में है. इन प्रश्नों को विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार और जांचा जाएगा. इसके बाद इन्हें सुरक्षित डिजिटल सिस्टम में रखा जाएगा.

इस व्यवस्था को समझने के लिए इसे तीन चरणों में देख सकते हैं.

पहला चरण: सालभर प्रश्न बैंक तैयार करना

विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ बड़ी संख्या में प्रश्न तैयार करेंगे. हर प्रश्न की विषयवस्तु, कठिनाई स्तर और गुणवत्ता की जांच होगी. जरूरत के अनुसार अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद और वेरिफिकेशन भी किया जाएगा.

दूसरा चरण: सुरक्षित डिजिटल वॉल्ट में प्रश्न रखना

सभी स्वीकृत प्रश्नों को एक सुरक्षित डिजिटल डेटाबेस में रखा जाएगा. परीक्षा तैयार करने वाले लोगों को पहले से यह पता नहीं होगा कि अंतिम प्रश्नपत्र में कौन से प्रश्न शामिल किए जाएंगे.

तीसरा चरण: परीक्षा से ठीक पहले प्रश्नपत्र तैयार करना

परीक्षा के लिए पहले से तय ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रश्न बैंक से सवाल चुने जाएंगे. इस ब्लूप्रिंट में विषय, प्रश्नों की संख्या और कठिनाई स्तर जैसे पहलू शामिल हो सकते हैं. इसके बाद प्रश्नपत्र तैयार और एन्क्रिप्ट करके परीक्षा केंद्रों तक भेजने की व्यवस्था हो सकती है. अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने पर लॉग-इन के जरिए प्रश्न उपलब्ध कराए जा सकते हैं.

क्या यह मॉडल पहले से कहीं लागू है?

हां. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) में Q-Vault नाम से ऐसा डिजिटल प्रश्न बैंक मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है. इंडियन एक्सप्रेस की 18 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, SSC के अध्यक्ष एस. गोपालकृष्णन ने बताया कि विषय विशेषज्ञ प्रश्नों को डिजिटल वॉल्ट में अपलोड करते हैं. परीक्षा के लिए तय ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रश्न चुने जाते हैं और पेपर परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले तैयार करके एन्क्रिप्टेड रूप में केंद्रों तक भेजा जाता है.

इस मॉडल में यदि परीक्षा शाम 5 बजे शुरू होनी है, तो प्रश्नपत्र लगभग 4:45 बजे तैयार और एन्क्रिप्ट किया जा सकता है. अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर लॉग-इन करने के बाद प्रश्न दिखाई देते हैं. हालांकि, यह SSC में इस्तेमाल हो रहे मॉडल का उदाहरण है. इसे NEET में हूबहू लागू करने का फैसला अभी सामने नहीं आया है.

साथ ही यह कहना भी सही नहीं होगा कि डिजिटल वॉल्ट से पेपर लीक की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी. प्रश्न तैयार करने, अनुवाद, डेटा सुरक्षा, सर्वर, सॉफ्टवेयर और परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा जैसे सभी स्तरों पर मजबूत निगरानी जरूरी होगी.

क्या NEET में हाइब्रिड परीक्षा मॉडल भी आ सकता है?

यह एक ऐसा पहलू है जिस पर छात्रों और अभिभावकों का विशेष ध्यान होना चाहिए. संसद की स्थायी समिति ने माना है कि देश के सभी क्षेत्रों में एक साथ CBT परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना आसान नहीं होगा. खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले जिलों में छात्रों को परेशानी हो सकती है. इसीलिए समिति ने सुझाव दिया है कि जहां कंप्यूटर आधारित परीक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां हाइब्रिड मॉडल अपनाया जा सकता है.

इस मॉडल में प्रश्नपत्र एन्क्रिप्टेड डिजिटल माध्यम से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर केंद्र पर ही उसका प्रिंट निकाला जाएगा. समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि ऐसी स्थिति में प्रिंटिंग की जरूरत पड़े तो उसे केवल NTA के स्वामित्व और संचालन वाली प्रिंटिंग प्रेस में कराया जाए, निजी प्रिंटिंग प्रेस पर निर्भरता न हो. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल बदलाव के कारण किसी ग्रामीण या आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्र को परीक्षा से वंचित न होना पड़े.

क्या NEET का कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलना ही सबसे बड़ा बदलाव होगा?

जरूरी नहीं. संसद की स्थायी समिति ने CBT से आगे बढ़कर कंप्यूटर अडॉप्ट‍िव टेस्ट‍िंग (CAT) की भी सिफारिश की है. यह सामान्य CBT से अलग व्यवस्था है. सामान्य CBT में सभी अभ्यर्थियों को एक ही निर्धारित प्रश्नपत्र या अलग-अलग शिफ्टों में समकक्ष प्रश्नपत्र दिए जा सकते हैं. लेकिन Computer Adaptive Testing में कंप्यूटर अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर अगले प्रश्नों का चयन कर सकता है.

उदाहरण के लिए, यदि कोई अभ्यर्थी शुरुआती सवालों का सही जवाब देता है, तो सिस्टम उसके लिए अपेक्षाकृत कठिन प्रश्न चुन सकता है. वहीं, गलत जवाबों के आधार पर प्रश्नों का कठिनाई स्तर अलग हो सकता है. इसमें AI और बड़े प्रश्न बैंक का इस्तेमाल किया जा सकता है. परीक्षा के बाद अलग-अलग कठिनाई स्तर के प्रश्नों के आधार पर स्कोर का आकलन और सामान्यीकरण भी जरूरी होगा.

समिति का सुझाव है कि NTA का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने के बाद इस दिशा में आगे बढ़ा जाए. इसका अर्थ यह नहीं है कि NEET 2027 में CAT लागू हो जाएगा. यह भविष्य के लिए सुझाया गया एक उन्नत मॉडल है.

क्या NEET का सिलेबस, प्रश्नों की संख्या और मार्किंग स्कीम भी बदलने वाली है?

यहां छात्रों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि परीक्षा के मोड और परीक्षा के अकादमिक पैटर्न को अलग-अलग समझना होगा. NEET-UG 2026 के आधिकारिक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अनुसार अभी नीचे दी गई प्रणाली लागू है.

फिजिक्स: 45 प्रश्न

केमिस्ट्री: 45 प्रश्न

बायोलॉजी (बॉटनी और जूलॉजी): 90 प्रश्न

कुल प्रश्न: 180

कुल अंक: 720

परीक्षा अवधि: 180 मिनट

सही जवाब: +4 अंक

गलत जवाब: -1 अंक

जवाब नहीं देने पर: 0 अंक

2026 में परीक्षा पेन-पेपर मोड में एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में आयोजित की गई थी. सिलेबस NMC के अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड की ओर से निर्धारित किया गया था. हालांकि, NEET 2027 के लिए अभी नया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और अंतिम परीक्षा पैटर्न जारी नहीं हुआ है.

इसलिए यह दावा करना जल्दबाजी होगी कि 2027 में भी प्रश्नों की संख्या, समय, मार्किंग स्कीम और सिलेबस बिल्कुल यही रहेगा. छात्रों को फिलहाल आधिकारिक NMC सिलेबस और NTA के नवीनतम उपलब्ध परीक्षा पैटर्न के आधार पर तैयारी जारी रखनी चाहिए.

NTA में और कौन से बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं?

परीक्षा सुधार केवल प्रश्नपत्र की सुरक्षा तक सीमित नहीं हैं. संसद की स्थायी समिति ने NTA की पूरी कार्यप्रणाली में बदलाव की जरूरत बताई है. कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं...

ब्लैकलिस्टेड कंपनियों की राष्ट्रीय सूची: परीक्षा से जुड़ी पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और उनसे जुड़े लोगों का सार्वजनिक रजिस्टर बनाया जाए.

अलग-अलग जिम्मेदारियां: एक ही सेवा प्रदाता को परीक्षा के कई संवेदनशील चरणों की जिम्मेदारी देने से बचा जाए.

साइबर सिक्योरिटी टीम: NTA के भीतर विशेषज्ञ साइबर सुरक्षा टीम बनाई जाए, जो परीक्षा सॉफ्टवेयर, डेटा और सर्वर की सुरक्षा सुनिश्चित करे.

AI आधारित निगरानी: परीक्षा के दौरान असामान्य जवाबों के पैटर्न और संभावित गड़बड़ियों की पहचान के लिए AI आधारित टूल विकसित किए जाएं.

स्वतंत्र ऑडिट: परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था और अभ्यर्थियों की शिकायतों की जांच के लिए NTA से स्वतंत्र निगरानी तंत्र बनाया जाए.

छात्रों की सुविधा: दिव्यांग छात्रों के लिए सुलभ केंद्र, पर्याप्त स्क्राइब, अतिरिक्त समय और शिकायत निवारण व्यवस्था मजबूत की जाए.

देर से पहुंचने वाले छात्रों को राहत: समिति ने मामूली देरी से पहुंचने वाले छात्रों को निर्धारित शर्तों के तहत परीक्षा में बैठने देने की व्यवहार्यता पर भी विचार करने को कहा है.

इन सुझावों का उद्देश्य NTA को केवल परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी नहीं, बल्कि विशेषज्ञता और शोध आधारित राष्ट्रीय परीक्षा संस्थान के रूप में विकसित करना है.

NEET 2027 में क्या बदलेगा और छात्रों को अभी क्या करना चाहिए?

NEET की परीक्षा व्यवस्था में बदलाव की तैयारी अब सिर्फ कागजों पर चर्चा तक सीमित नहीं है. संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के हलफनामे, NTA की परीक्षा केंद्रों को लेकर जारी EoI और विशेषज्ञों की नियुक्ति की प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि परीक्षा प्रणाली को नए सिरे से व्यवस्थित करने का काम चल रहा है. लेकिन सभी प्रस्तावों को लागू करने की तारीख और अंतिम स्वरूप अभी तय नहीं है. फिलहाल स्थिति को इस तरह समझा जा सकता है:

नंदन नीलेकणि टास्क फोर्स: जनवरी 2027 तक रिपोर्ट सौंपने के लिए समय बढ़ाया गया है.

CBT मोड: सरकार की मई की घोषणा के बावजूद अंतिम निर्णय और 2027 की अधिसूचना का इंतजार है.

परीक्षा केंद्र: NTA ने 7 नवंबर को CBT और PPT दोनों के लिए केंद्रों का नेटवर्क बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की है.

दो चरणों वाली परीक्षा: संसद की स्थायी समिति ने इसकी व्यवहार्यता जांचने की सिफारिश की है.

डिजिटल क्वेश्चन वॉल्ट: इस मॉडल पर विचार चल रहा है और SSC में इसका उदाहरण मौजूद है.

सिलेबस और मार्किंग: NEET 2027 के लिए अभी अंतिम बदलाव अधिसूचित नहीं हुए हैं.

छात्रों के लिए फिलहाल सबसे समझदारी भरा कदम यही है कि वे अपनी तैयारी में जल्दबाजी में बदलाव न करें. आधिकारिक सिलेबस के अनुसार पढ़ाई जारी रखें और यदि CBT लागू होता है तो कंप्यूटर पर मॉक टेस्ट देने की आदत भी बनाएं. NEET में असली बदलाव सिर्फ OMR शीट की जगह कंप्यूटर स्क्रीन आने का नहीं होगा. असली परीक्षा यह होगी कि क्या नई व्यवस्था देश के 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए एक साथ सुरक्षित, पारदर्शी और समान अवसर वाली परीक्षा सुनिश्चित कर पाएगी.

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