उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. दिल्ली से आए एक कारोबारी से करोड़ों रुपये का सोना लूटने की साजिश में पुलिस और केंद्रीय एजेंसी DRI से जुड़े कर्मचारी शामिल निकले. लखनऊ क्राइम ब्रांच और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) की टीम ने इस मामले में दो पुलिसकर्मियों समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वारदात में जौनपुर पुलिस का एक सिपाही भी शामिल बताया जा रहा है, जो फिलहाल फरार है.

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जानकारी के मुताबिक, दिल्ली का एक कारोबारी सोने के जेवरात बनवाने के लिए जौनपुर पहुंचा था. इसी दौरान जौनपुर में तैनात एक पुलिसकर्मी को कारोबारी के पास मौजूद सोने की जानकारी मिल गई. आरोप है कि उसने कारोबारी की गतिविधियों और सोने के बारे में मुखबिरी की. इसके बाद उसने लखनऊ पुलिस में तैनात अपने साथी सिपाही के साथ मिलकर लूट की साजिश रची. कारोबारी को निशाना बनाने के लिए उसकी यात्रा और उसके पास मौजूद सोने की जानकारी का इस्तेमाल किया गया.

साजिश के तहत लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में कारोबारी को निशाना बनाया गया. कारोबारी बस से सफर कर रहा था, तभी आरोपियों ने उससे सोना लूट लिया. इस वारदात में पुलिसकर्मियों के साथ अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आई है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, जौनपुर में की गई मुखबिरी के आधार पर लखनऊ में लूट को अंजाम दिया गया. इस खुलासे के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है.

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लखनऊ क्राइम ब्रांच और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) की टीम ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में तैनात सिपाही दुर्गेश कुमार भी शामिल है. इसके अलावा DRI (Directorate of Revenue Intelligence) से जुड़े मल्टी टास्किंग स्टाफ के कर्मचारी अविनाश शाही को भी गिरफ्तार किया गया है. दोनों पर कारोबारी से सोना लूटने की साजिश और वारदात में शामिल होने का आरोप है.

पुलिस ने इस मामले में प्रीतम सोनी और तिलक मांझी को भी गिरफ्तार किया है. इन दोनों पर कारोबारी की जानकारी जुटाने और मुखबिरी करने का आरोप है. इनके अलावा सिक्योरिटी गार्ड राहुल चौहान को भी पुलिस ने पकड़ा है. इस तरह कुल पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें लखनऊ पुलिस का एक सिपाही, DRI से जुड़ा कर्मचारी, दो कथित मुखबिर और एक सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं.

इस मामले में जौनपुर पुलिस का एक सिपाही भी आरोपी है, जिसने कथित तौर पर कारोबारी की जानकारी लीक की थी. उसका भाई और एक अन्य साथी भी इस वारदात में शामिल बताए जा रहे हैं. ये तीनों फिलहाल फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है. पुलिस की जांच में अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि लूट की पूरी साजिश कैसे तैयार हुई और इसमें किसकी क्या भूमिका थी.

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