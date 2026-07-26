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How To Make Matka Kulfi: बाजार की आइसक्रीम से हो गए बोर? घर पर 3 चीजों से बनाएं मलाईदार मटका कुल्फी

How To Make Matka Kulfi: अगर आपको भी आइसक्रीम खाना पसंद है लेकिन बाजार की आइसक्रीम न केवल महंगी बल्कि केमिकल से भी भरी होती हैं. ऐसे में यहां हम आपको घर पर ही मटका कुल्फी बनाने का तरीका बता रहे हैं.

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ऐसे बनाएं मटका कुल्फी (Photo: ITG)
ऐसे बनाएं मटका कुल्फी (Photo: ITG)

चिलचिलाती धूप और गर्मियों के मौसम में ठंडी-ठंडी कुल्फी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. बाजार में मिलने वाली आइसक्रीम में अक्सर केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते. अगर आप भी बाजार की बोरिंग आइसक्रीम से ऊब चुके हैं, तो घर पर रखी सिर्फ 3 चीजों से बनाएं एकदम मलाईदार और सौंधी खुशबू वाली मटका कुल्फी. यह खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है, बनाना उतना ही आसान है. आइए जानते हैं इसकी स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी.

रेसिपी की सामग्री
फुल क्रीम दूध: 1 लीटर (गाढ़ा और मलाईदार बनाने के लिए)

चीनी: आधा कप (या स्वादानुसार)

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ब्रेड स्लाइस: 2-3 पीस (बिना मलाई उबाले दूध को गाढ़ा और क्रीमी टेक्सचर देने का सीक्रेट)

अन्य चीजें (वैकल्पिक): थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स (पिस्ता, बादाम) और इलायची पाउडर.

बनाने की विधि
दूध उबालें:
एक भारी तले की कढ़ाई या पैन में फुल क्रीम दूध डालकर मध्यम आंच पर उबालने के लिए रखें. जब दूध में एक उबाल आ जाए, तो गैस की आंच धीमी कर दें और इसे थोड़ा गाढ़ा होने दें (लगभग 5-7 मिनट).

ब्रेड का मिक्चर तैयार करें:
सफेद ब्रेड के किनारों को काट कर अलग कर लें. अब ब्रेड के टुकड़ों को मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस लें ताकि ब्रेड क्रम्ब्स बन जाए.

दूध में ब्रेड और चीनी मिलाएं:
उबलते हुए दूध में पिसा हुआ ब्रेड का चूरा धीरे-धीरे डालें और लगातार चलाते रहें ताकि गांठें न पड़ें. ब्रेड डालते ही दूध बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगेगा. अब इसमें चीनी और इलायची पाउडर मिला दें. इसे 2-3 मिनट तक और पकाएं जब तक मिश्रण रबड़ी जैसा गाढ़ा न हो जाए.

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मिश्रण को ठंडा करें:
गैस बंद कर दें और मिश्रण को पूरी तरह से कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें. इसके बाद इसमें कटे हुए बादाम और पिस्ता मिला दें.

मटके में सेट करें:
अब इस मलाईदार मिश्रण को छोटे-छोटे मिट्टी के मटकों या कुल्फी मोल्ड में भर दें. ऊपर से फॉयल पेपर या प्लास्टिक रैप से कवर कर दें ताकि बर्फ की क्रिस्टल न जमे.

फ्रीज करें:
इसे 7 से 8 घंटे या पूरी रात के लिए डीप फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दें. तय समय बाद इसे बाहर निकालें, ऊपर से थोड़े कटे पिस्ता से गार्निश करें और ठंडी-ठंडी मटका कुल्फी का आनंद लें.

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