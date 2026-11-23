सर्दियों के मौसम में आलू-गोभी और मटर की सादी सब्जियां खाकर अगर घर के लोग बोर हो चुके हैं, तो लंच में कुछ नया और सेहतमंद ट्राई करने के लिए आंवले की खट्टी-मीठी सब्जी एक बेहतरीन विकल्प है. विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर आंवला न केवल आंखों और त्वचा के लिए गुणकारी होता है, बल्कि गुड़ और खड़े मसालों के साथ पकाने पर इसका कसैलापन पूरी तरह गायब हो जाता है. यह चटपटी और पाचक सब्जी पूड़ी, पराठे या सादे दाल-चावल का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है. आइए जानते हैं इसे बनाने का सबसे आसान और परफेक्ट तरीका.

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आवश्यक सामग्री:

ताजे आंवले: 250 ग्राम

गुड़ (कद्दूकस किया हुआ): 150 ग्राम (स्वादानुसार)

तेल: 2 बड़े चम्मच (सरसों का तेल बेस्ट रहेगा)

सौंफ: 1 छोटा चम्मच

कलौंजी (मंगरैल): आधा छोटा चम्मच

जीरा और राई: आधा-आधा छोटा चम्मच

हींग: एक चुटकी

हल्दी और लाल मिर्च पाउडर: आधा-आधा छोटा चम्मच

धनिया पाउडर: 1 छोटा चम्मच

गरम मसाला और अमचूर पाउडर: आधा-आधा छोटा चम्मच

काला नमक और सादा नमक: स्वादानुसार

कड़वाहट दूर करने और परफेक्ट स्वाद की सीक्रेट ट्रिक्स:

आंवला सही से उबालें: आंवले को थोड़ा सा नमक डालकर कुकर में 1-2 सीटी आने तक ही उबालें. ज्यादा गलने न दें, फिर ठंडा करके उसकी गुठली निकालकर कलियां अलग कर लें.

सौंफ और कलौंजी का तड़का: आंवले की सब्जी में सौंफ और कलौंजी का तड़का लगाने से इसका स्वाद किसी अचारी डिश जैसा बनता है और आंवले का कसैलापन छुप जाता है.

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बनाने की विधि:

आंवलों को धोकर कुकर में 1 कप पानी और थोड़ा नमक डालकर 1-2 सीटी लगाएं. ठंडा होने पर गुठली अलग करके आंवले की फांकें (कलियां) अलग कर लें.

कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल गरम करें. इसमें हींग, जीरा, राई, सौंफ और कलौंजी डालकर चटकाएं.

अब हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर धीमी आंच पर चलाएं. फिर उबले हुए आंवले की फांकें डालकर 2-3 मिनट मसालों के साथ अच्छी तरह भून लें.

अब कद्दूकस किया गुड़, काला नमक और सादा नमक मिलाएं. धीमी आंच पर ढककर 4-5 मिनट पकने दें ताकि गुड़ पिघलकर आंवलों के अंदर अच्छी तरह समा जाए.

जब सब्जी में अच्छा गाढ़ापन आ जाए और गुड़ की चाशनी आंवलों पर लिपट जाए, तो ऊपर से गरम मसाला डालकर गैस बंद कर दें.

आपकी गरमा-गरम, खट्टी-मीठी और चटपटी आंवले की सब्जी तैयार है! इसे पूड़ी या पराठे के साथ सर्व करें.

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