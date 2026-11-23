पुणे में एक यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. MIT-ADT यूनिवर्सिटी के लोनी कालभोर कैंपस में फर्स्ट ईयर की छात्रा करीब 14 घंटे तक लिफ्ट के अंदर फंसी रही. बुधवार शाम लेक्चर खत्म होने के बाद वह घर जाने के लिए लिफ्ट में दाखिल हुई थी. इसी दौरान बिजली गुल होने से लिफ्ट 5वीं और 6वीं मंजिल के बीच अटक गई. छात्रा लिफ्ट से बाहर नहीं निकल सकी और अंदर ही फंसकर रह गई.

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छात्रा ने लिफ्ट के अंदर से अपने माता-पिता को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं होने के कारण वह उनसे संपर्क नहीं कर सकी. लिफ्ट में लगा इमरजेंसी अलार्म बटन भी काम नहीं कर रहा था. बिजली वापस आने के बाद भी लिफ्ट चालू नहीं हुई और मेंटेनेंस मोड में चली गई. छात्रा ने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन उस वक्त कैंपस में मौजूद लोग जा चुके थे. ऐसे में उसे लिफ्ट के अंदर ही पूरी रात बितानी पड़ी.

दूसरी तरफ, जब छात्रा घर नहीं पहुंची तो उसके माता-पिता परेशान हो गए और यूनिवर्सिटी पहुंचे. यूनिवर्सिटी प्रशासन और परिजनों ने कैंपस में उसकी तलाश शुरू की. कई जगह तलाश करने के बावजूद छात्रा का पता नहीं चल सका. उसकी आखिरी लोकेशन यूनिवर्सिटी कैंपस में ही दिखाई दे रही थी. इसके बाद परिजनों ने लोनी कालभोर पुलिस स्टेशन में अपहरण की शिकायत दर्ज करा दी. पुलिस और परिवार छात्रा की तलाश में जुटे रहे.

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गुरुवार सुबह क्लास शुरू होने से पहले लिफ्ट के तकनीकी कर्मचारियों ने खराब लिफ्ट को खोलने और उसे ठीक करने का काम शुरू किया. इसी दौरान लिफ्ट के अंदर छात्रा फंसी हुई मिली. करीब 14 घंटे तक लिफ्ट में फंसी रहने के बाद उसे बाहर निकाला गया. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तुरंत उसके माता-पिता को इसकी जानकारी दी. इसके बाद परिजन छात्रा को अपने साथ घर ले गए.

इस मामले में आज तक/इंडिया टुडे ने यूनिवर्सिटी के पीआरओ चंद्रकांत बोरुडे से बात की. उन्होंने बताया कि जैसे ही यूनिवर्सिटी को छात्रा के लापता होने की जानकारी मिली, प्रशासन तुरंत कैंपस पहुंचा और उसकी तलाश शुरू कर दी. सभी फ्लोर और कैंपस के अलग-अलग इलाकों में तलाशी ली गई, लेकिन छात्रा नहीं मिली. उन्होंने बताया कि बिजली कटने के कारण लिफ्ट फंस गई थी. यूनिवर्सिटी के पास बैकअप बैटरी की व्यवस्था है, लेकिन यह विशेष लिफ्ट बिजली आने के बाद भी चालू नहीं हुई और मेंटेनेंस मोड में चली गई.

पीआरओ के मुताबिक, कैंपस में जगह-जगह सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था और देर रात तक छात्रा की तलाश जारी रही. अगली सुबह क्लास शुरू होने से पहले तकनीकी टीम ने लिफ्ट को खोलने का काम शुरू किया, तब छात्रा अंदर मिली. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है. साथ ही लिफ्ट कंपनी से भी इस घटना पर जवाब मांगा गया है. कंपनी जल्द ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी.

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लोनी कालभोर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर समाधान पवार ने बताया कि छात्रा के लापता होने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया था. हालांकि, छात्रा के लिफ्ट में फंसे होने और सुरक्षित मिलने के बाद उसके माता-पिता ने अपनी शिकायत वापस ले ली. पुलिस अब यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ मिलकर लिफ्ट में आई खराबी और इस घटना के कारणों की जांच कर रही है.



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