गुजरात के बनासकांठा जिले में गर्भवती प्रेमिका की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. केसरपुरा गांव की सीमा में 19 नवंबर 2026 को 19 वर्षीय सपना का शव मिला था. शुरुआत में युवती के शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं दिखे थे, जिसके चलते उसकी मौत का कारण साफ नहीं हो सका.

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पुलिस ने शुरुआत में हडाद पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर किया और मामले की जांच शुरू की. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद यह मामला हत्या का निकला. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सपना छह महीने की गर्भवती थी और उसकी मौत गला घोंटने की वजह से हुई थी.

मेडिकल जांच में सामने आए इस खुलासे ने पुलिस को भी चौंका दिया, क्योंकि इस वारदात में एक गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की जान चली गई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या और गर्भस्थ शिशु की मौत से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया. हडाद पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 103(1) और 92 के तहत अपराध दर्ज किया गया.

पुलिस के सामने इस मामले में शुरुआत में कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था, लेकिन जांच के दौरान ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी निगरानी का सहारा लिया गया. पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) समेत दूसरे तकनीकी पहलुओं की जांच की, जिसके बाद प्रेम संबंध से जुड़ी एक संदिग्ध कड़ी सामने आई. इसी आधार पर पुलिस ने केसरपुरा गांव के 20 वर्षीय विजय सोलंकी को संदेह के घेरे में लिया. उससे पूछताछ की गई तो मामले की परतें खुलने लगीं.

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पुलिस के मुताबिक, सपना और विजय सोलंकी के बीच प्रेम संबंध था और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने थे. इसी संबंध के चलते सपना गर्भवती हो गई थी. गर्भावस्था को लेकर दोनों के बीच विवाद होने की बात सामने आई है.

आरोप है कि इसी विवाद के दौरान गुस्से में आकर विजय ने सपना का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी विजय सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है.

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