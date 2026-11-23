नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अपना 2 दिनों का बेहद अहम भारत दौरा पूरा कर वापस लौट गए हैं. इसी साल मार्च में नेपाल की सत्ता संभालने के बाद उन्होंने एक साल तक किसी भी देश की यात्रा न करने का फैसला लिया था, जिससे दशकों पुरानी परंपरा टूट गई थी. आमतौर पर नेपाल का कोई भी प्रधानमंत्री पद संभालने के कुछ ही हफ्तों में भारत या चीन की यात्रा पर जाता है.

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ऐसे में करीब सात महीने बाद बालेन शाह ने अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए भारत को चुनकर उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है, जिनमें उनकी विदेश नीति को चीन के करीब बताया जा रहा था. रविवार शाम सवा तीन बजे नई दिल्ली पहुंचे बालेन शाह सोमवार चार बजे रवाना हुए, लेकिन इस दौरान भारत और नेपाल के मजबूत रिश्तों की नई इबारत लिखी गई.

रैपर से राजनेता बने बालेन शाह का आज राष्ट्रपति भवन में भव्य राजकीय स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. कूटनीतिक नजरिए से यह सम्मान बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि साल 2018 में केपी शर्मा ओली के बाद बालेन शाह नेपाल के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है. उनके बीच शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' भी भारत दौरे पर आए थे, लेकिन उन्हें यह सम्मान नहीं मिला था.

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उपहारों में दिखी साझा आस्था और संस्कृति

भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की झलक दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हुए उपहारों के आदान-प्रदान में भी देखने को मिली. भारत में करीब 80 प्रतिशत और नेपाल में 81.2 प्रतिशत हिंदू आबादी रहती है. द्विपक्षीय मुलाकात से पहले बालेन शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काठमांडू स्थित भगवान पशुपतिनाथ मंदिर का प्रसाद, लकड़ी के नक्काशीदार बॉक्स में रुद्राक्ष, शालिग्राम और चंदन भेंट किया. पीएम मोदी की भी पशुपतिनाथ मंदिर में गहरी आस्था रही है और वह 2014 से अब तक तीन बार (अगस्त 2014 और 2018 में दो बार) वहां दर्शन कर चुके हैं.

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेन शाह को पीतल के कलश में पवित्र 'संगम जल' भेंट किया. बालेन शाह दुनिया के ऐसे तीसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिन्हें पीएम मोदी ने यह खास उपहार दिया है. इससे पहले मोदी ने मार्च 2025 में मॉरीशस के राष्ट्रपति धरम गोखुल को संगम जल और जुलाई 2025 में त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को संगम व सरयू का जल भेंट किया था. इसके साथ ही दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अयोध्या और नेपाल के जनकपुर को जोड़ने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

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सीमा विवाद से दूर विकास और सहयोग पर रहा फोकस

भारत और नेपाल के बीच 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है. 1950 की भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट के केवल सामान्य पहचान पत्र के जरिए आवाजाही कर सकते हैं. सुरक्षा के लिहाज से सीमा पर सशस्त्र सीमा बल (SSB) के जवान तैनात रहते हैं.

गौरतलब है कि साल 2019 में भारत के नए राजनीतिक नक्शे में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को शामिल किए जाने के बाद नेपाल ने अपने संविधान में संशोधन कर इन क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाया था. सत्ता संभालने के बाद बालेन शाह ने भी अतिक्रमण को लेकर बयान दिया था, जिससे कयास लगाए जा रहे थे कि इस दौरे पर सीमा विवाद पर चर्चा हो सकती है. हालांकि, दोनों नेताओं ने विवादों को किनारे रखते हुए पूरा ध्यान आपसी विकास और सहयोग पर केंद्रित रखा.

भारत ने खोला खजाना, 15 हजार करोड़ के पैकेज समेत कई बड़े ऐलान

द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत ने नेपाल के विकास और पुनर्निर्माण को गति देने के लिए कई बड़े समझौतों पर मुहर लगाई है:

आर्थिक पैकेज: पीएम मोदी ने नेपाल के पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया.

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अंतरिक्ष सहयोग: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) नेपाल में सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित करेगा.

फॉरेंसिक और पुलिस ट्रेनिंग: गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) नेपाल पुलिस को फॉरेंसिक जांच में मदद करेगा. इसके अलावा नेपाल पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा.

पारंपरिक चिकित्सा: दोनों देश आयुर्वेद और इलाज की अन्य पारंपरिक पद्धतियों के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाएंगे.

व्यापार और निवेश में भारत ही नेपाल का सबसे बड़ा सहारा

आर्थिक मोर्चे पर नेपाल काफी हद तक भारत पर निर्भर है. भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और विदेशी निवेश का प्रमुख स्रोत है, जबकि नेपाल भारत का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. नेपाल के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62.3 प्रतिशत है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच 82 हजार 950 करोड़ रुपये का कुल व्यापार हुआ, जिसमें भारत ने 65 हजार 825 करोड़ रुपये का निर्यात (पेट्रोलियम, आयरन, स्टील, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी और अनाज) और 17 हजार 125 करोड़ रुपये का आयात किया.

इसके अलावा, नेपाल के कुल विदेशी निवेश में भारतीय निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 33 प्रतिशत है और वहां मैन्युफैक्चरिंग, पावर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिक्षा व टेलीकॉम सेक्टर की करीब 150 भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं. चारों तरफ से जमीन से घिरे (लैंडलॉक) नेपाल को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए समंदर तक पहुंच देने के लिए भारत ने पहले ही कांडला और पारादीप बंदरगाहों के इस्तेमाल की सुविधा दे रखी है.

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संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेताओं ने अपने साझा इतिहास और 'रोटी-बेटी' के अटूट संबंधों का जिक्र किया. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या और जनकपुर के आध्यात्मिक जुड़ाव को याद करते हुए कहा कि नेपाल के बिना हमारे धाम अधूरे हैं और नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं.

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