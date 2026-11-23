बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी को लेकर जश्न का माहौल है. शादी से ठीक पहले हुई बारिश भी तैयारियों की रफ्तार नहीं रोक पाई. मौसम की चुनौती के बावजूद सैकड़ों कारीगर दिन-रात शादी को भव्य और यादगार बनाने में जुटे हुए हैं. रात के अंधेरे में भी गांव में तैयारियों का सिलसिला जारी है.

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शादी के लिए 4-5 बड़े पंडाल तैयार किए जा रहे हैं. इनमें सैकड़ों कारीगर मिठाइयां बनाने से लेकर सजावट और दूसरे इंतजामों में लगे हैं. शादी में आने वाले मेहमानों की खातिरदारी के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं. मिठाई बनाने का काम देर रात तक जारी रहा. कारीगरों की टीम लगातार अपने काम में जुटी हुई है.

बारिश के कारण जमीन में नमी आ गई है. ऐसे में पंडाल और स्टेज तैयार करने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं. लोहे के रॉड के सहारे पंडाल और स्टेज को खड़ा किया जा रहा है, ताकि बारिश का असर शादी के आयोजन पर न पड़े. रात होने के बाद कुछ काम रोक दिए गए, लेकिन जरूरी तैयारियां जारी रहीं.

रात में भी जगमगाता रहा अनंत सिंह का घर

रात करीब साढ़े नौ बजे गीत-संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ. इसके बाद लोग शादी के दिन की तैयारियों में जुट गए. दूसरी तरफ, रात होने के बावजूद अनंत सिंह के घर पर मेहमानों और उनसे मिलने आने वाले लोगों का सिलसिला थमा नहीं. रंग-बिरंगी रोशनी से अनंत सिंह का घर और आसपास का पूरा इलाका जगमगा रहा था.

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गांव में चारों तरफ शादी की रौनक दिखाई दे रही है. बारिश के बीच भी मिठाइयों की खुशबू, रोशनी से जगमगाता घर और तैयार होते विशाल पंडाल शिवांगी की शाही शादी की भव्यता की कहानी बयां कर रहे हैं.

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