पश्चिम बंगाल में SIR मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अपील करने वाले लोगों के मामलों पर प्राथमिकता से सुनवाई कर जल्द निपटाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह कर दावों और अपीलों के निपटारे में तेजी लाए.

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि राज्य में 38 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. इनमें से 29 लाख से अधिक के दावे अब तक लंबित हैं. उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों के चुनाव में कम से कम इन लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ट्रिब्यूनल में अपीलों के निपटारे में काफी समय लग सकता है.

वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि अब तक 1 लाख में से 40 हजार अपीलों पर ही फैसला हुआ है. उन्होंने कहा कि गलत तरीके से नाम हटाए जाने से जुड़ी अपीलों में से 93 फीसदी स्वीकार की गई हैं. उनके मुताबिक अभी भी 22 लाख अपीलें लंबित हैं. उन्होंने दलील दी कि जिन अपीलों पर चुनाव से पहले फैसला नहीं हो पाता है, उन्हें वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित करना होगा.

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वहीं, गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि कुल 38 लाख अपीलें लंबित हैं. इनमें 22 लाख मतदाताओं के नाम दोबारा शामिल कराने से जुड़ी हैं, जबकि 16 लाख नाम हटाए जाने से संबंधित हैं. उन्होंने निर्वाचन संचालन नियमों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकार और कानूनी आधार पर भी सवाल उठाया.

अपीलों को दो हिस्सों में बांटने का निर्देश

पीठ ने अपीलों को दो हिस्सों में बांटने का निर्देश दिया है. पहले समूह में उन लोगों की अपीलें होंगी जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. दूसरे समूह में उन नामों को मतदाता सूची में शामिल किए जाने पर दर्ज आपत्तियां होंगी. कोर्ट ने कहा कि दूसरे समूह के मामलों में तत्कालता नहीं है, जबकि नाम हटाए गए मतदाताओं से जुड़ी अपीलों को प्राथमिकता दी जा सकती है.

जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि पहले नाम हटाए जाने यानी एक्सक्लूजन से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. पीठ ने निर्वाचन आयोग से यह भी पूछा कि नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली अपीलों की संख्या कितनी है. सुप्रीम कोर्ट ने पांच सूत्री अंतरिम निर्देश जारी किए हैं. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि निर्वाचन आयोग कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश और परामर्श के आधार पर अपीलीय न्यायाधिकरणों की संख्या और सदस्यों या अधिकारियों की ताकत बढ़ाए.

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इनको मिल सकती है प्राथमिकता

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि निर्वाचन आयोग अपीलों के जल्द निपटारे के लिए अलग-अलग हिस्सों में चुनाव अपीलीय न्यायाधिकरण के परिसर के लिए उपयुक्त स्थान तलाशे. इसके अलावा कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं की अपीलों को प्राथमिकता दी जा सकती है. निर्वाचन आयोग को एक सप्ताह के भीतर इन व्यवस्थाओं की पहचान कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.

सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने दलील दी कि मतदाता सूची से हटाए गए लोगों को नागरिक अधिकारों और राशन कार्ड जैसी सुविधाओं से भी वंचित किया जा रहा है. इस पर जस्टिस बागची ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के सामने मामला केवल मतदाता सूची तक सीमित है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इससे प्रभावित लोग संबंधित उच्च न्यायालयों का रुख कर सकते हैं.

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