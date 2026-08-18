Kale Chane Ki Chutney: धनिया-पुदीना छोड़िए,अब ट्राई करें काले चने से बनी चटनी, बोरिंग रोटी-पराठा भी लगेगा टेस्टी!

Kale Chane Ki Chutney: जब भी लंच या डिनर में बोरिंग लौकी-टिंडे की सब्जी बनती है तो बच्चे हो या बड़े सभी मुंह बना लेते हैं. ऐसे में खाने की थाली में कुछ तीखा, चटपटा और जायकेदार शामिल करने का मन करता है, तो सबसे पहला ख्याल हरी धनिया या पुदीने की चटनी का ही आता है. लेकिन हर बार वही पुरानी चटनियां खाकर अगर आपकी जीभ भी बोर हो चुकी है, तो अब वक्त है रसोई में कुछ नया और देसी तड़का लगाने का. क्या आपने कभी सोचा है कि जिस काले चने को हम सिर्फ चाट, घुघनी या रसेदार सब्जी के रूप में खाते हैं, वह एक लाजवाब और गाढ़ी चटनी का रूप भी ले सकता है?

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जी हां, काले चने की चटपटी चटनी उत्तर भारत की उन छिपी हुई रेसिपीज में से एक है जो स्वाद में तो बेमिसाल है ही, सेहत के मामले में भी किसी सुपरफूड से कम नहीं है. भुने हुए लहसुन-अदरक की सोंधी खुशबू, हरी मिर्च का तीखापन, नीबू की खटास और कच्चे सरसों के तेल का पारंपारिक पंच यह चटनी आपकी सादी से सादी रोटी, पराठे या चावल-दाल का स्वाद पलक झपकते ही दोगुना कर देती है.

अगर आप भी डाइटिंग पर हैं और प्रोटीन से भरपूर किसी चटपटे साइड डिश की तलाश में हैं, तो यह रेसिपी आपकी फेवरिट बनने वाली है. आइए जानते हैं इसे बनाने की बेहद आसान और क्विक रेसिपी.

काले चने की चटनी के लिए आवश्यक सामग्री

सरसों का तेल: 1 बड़ा चम्मच (भूनने के लिए) + 1 छोटा चम्मच (ऊपर से मिलाने के लिए)

लहसुन की कलियां: 8 से 10

अदरक: 1 इंच का टुकड़ा

हरी मिर्च: 4 (स्वादानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं)

काले चने: 1 कप (रातभर या 6-7 घंटे पानी में भीगे हुए)

काला नमक: ½ छोटा चम्मच

सादा नमक: स्वाद अनुसार

हरा धनिया: एक मुट्ठी (ताजा)

नींबू का रस: 1 बड़े नींबू का

पानी: चटनी पीसने की जरूरत के हिसाब से

बनाने की आसान विधि

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मसाले और चने भूनें: सबसे पहले गैस पर एक पैन चढ़ाएं और उसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालकर हल्का गर्म करें. अब इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर कुछ सेकेंड के लिए भूनें. इसके बाद भीगे हुए काले चने डालें और मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट तक चटकने तक भून लें. फिर गैस बंद करके मिक्सचर को ठंडा होने दें.

चटनी पीसें: ठंडे हुए मिक्सचर को मिक्सी के जार में डालें. इसमें काला नमक, सादा नमक, ताजा हरा धनिया और थोड़ा सा पानी मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें.

तड़का और सर्विंग: पिसी हुई चटनी को एक बाउल में निकालें. अब इसमें 1 नींबू का रस और 1 छोटा चम्मच कच्चा सरसों का तेल मिलाकर अच्छे से मिक्स करें.

आपकी तीखी, सोंधी और चटपटी काले चने की चटनी पूरी तरह तैयार है. इसे गर्मा-गर्म पराठों, पूरी या रोटी के साथ सर्व करें.

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