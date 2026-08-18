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अंकित-इसरार को मंदिर में दफनाकर कहां फरार पुजारी? 25 हजार का इनाम घोषित

बागपत के लहचौड़ा गांव में दो युवकों की हत्या कर उनके शव मंदिर परिसर में हवन कुंड के पास दफनाने के मामले में मुख्य आरोपी महंत नरेशनाथ फरार है. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. पुलिस की टीमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत पांच राज्यों में आरोपी की तलाश कर रही हैं.

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उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर का रहने वाला है बाबा. (Photo: ITG)
उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर का रहने वाला है बाबा. (Photo: ITG)

बागपत में डबल मर्डर की इस वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. मामला चांदीनगर थाना क्षेत्र के लहचौड़ा गांव का है, जहां गणेश मंदिर परिसर में दो युवकों की हत्या कर उनके शव छिपाने का आरोप मंदिर के महंत बाबा नरेशनाथ पर है. वारदात के बाद से मुख्य आरोपी फरार है और अब पुलिस उसकी तलाश पांच राज्यों में कर रही है. पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान अंकित और उसके बचपन के दोस्त इसरार के रूप में हुई है. दोनों की हत्या के बाद उनके शवों को मंदिर परिसर में ही छिपा दिया गया था. पुलिस को जब इस वारदात की जानकारी मिली और मंदिर परिसर में खुदाई की गई, तो दोनों युवकों के शव बरामद हुए. इसके बाद मामले की गंभीरता और पूरी वारदात की भयावहता सामने आई.

बताया जा रहा है कि मंदिर के महंत बाबा नरेशनाथ के अंकित की बहन से कथित अवैध संबंध थे. अंकित इन संबंधों का विरोध करता था. इसी मामले को लेकर वह अपने जिगरी दोस्त इसरार के साथ बाबा नरेशनाथ से बात करने मंदिर पहुंचा था. आरोप है कि मंदिर में इसी बात को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद बाबा नरेशनाथ ने अपने एक शिष्य के साथ मिलकर दोनों युवकों की हत्या कर दी. इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि हत्या के बाद दोनों शवों को कहीं बाहर ले जाने के बजाय मंदिर परिसर में ही दफना दिया गया. आरोप है कि मंदिर में हवन कुंड के पास गड्ढा खोदकर दोनों शवों को जमीन के नीचे छिपाया गया. इसके बाद वहां इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछा दी गईं, ताकि उस जगह पर किसी को शक न हो. 

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हवन कुंड के पास दफन किए दोनों शव

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पुलिस के अनुसार, शवों को दफनाने के बाद आरोपी बाबा इसी जगह के आसपास करीब 20 दिनों तक बैठकर साधना करता रहा. जिस स्थान के नीचे दो युवकों के शव दफन थे, उसी के आसपास बाबा के बैठने और साधना करने की बात सामने आने के बाद मामले ने और गंभीर रूप ले लिया. पुलिस को इस मामले में मुखबिर से अहम सूचना मिली थी. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने मंदिर परिसर में खुदाई कराई. खुदाई के दौरान दोनों युवकों के शव बरामद हुए. शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.

इस डबल मर्डर में मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया महंत नरेशनाथ अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. वारदात के बाद से ही वह फरार बताया जा रहा है. पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है. अब बागपत पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है. पुलिस के मुताबिक, महंत नरेशनाथ मूल रूप से उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर का रहने वाला है. वह लंबे समय से सिंगोली तगा गांव के मंदिर में रह रहा था. करीब छह महीने पहले वह लहचौड़ा गांव के मंदिर में आया था. यहीं रहने के दौरान उसका नाम इस डबल मर्डर की वारदात में सामने आया.

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पुलिस अब आरोपी बाबा की तलाश के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत पांच राज्यों में टीमें भेज रही है. पुलिस को उम्मीद है कि फरार आरोपी के बारे में जल्द कोई अहम जानकारी मिल सकती है. उसके संभावित ठिकानों और संपर्कों की तलाश की जा रही है. फिलहाल इस मामले में पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती मुख्य आरोपी महंत नरेशनाथ की गिरफ्तारी है. दो युवकों की हत्या, उनके शवों को मंदिर परिसर में दफनाना और फिर उस जगह पर इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने की इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस अब फरार बाबा तक पहुंचने के लिए लगातार दबिश दे रही है.

हत्यारे बाबा पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित

बागपत पुलिस ने साफ कर दिया है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज किया गया है. 25 हजार रुपये के इनाम की घोषणा के बाद अब पांच राज्यों में उसकी तलाश की जा रही है. इस मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ ही यह पता चलने की उम्मीद है कि दोनों युवकों की हत्या के पीछे पूरी घटना किस तरह हुई और इसमें शामिल दूसरे आरोपी की भूमिका क्या थी.
 

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