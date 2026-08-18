भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. दावा किया जा रहा है कि LIVE ब्रॉडकास्ट के दौरान भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम का व्हाइटबोर्ड कुछ सेकेंड के लिए कैमरे में दिखाई दिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि कहीं टीम इंडिया की रणनीति तो LIVE TV पर लीक नहीं हो गई.

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हालांकि, इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि अभी तक घटना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और स्क्रीनशॉट ही इस दावे का आधार हैं.

LIVE ब्रॉडकास्ट में दिखा टीम इंडिया का व्हाइटबोर्ड?

सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे पोस्ट के मुताबिक, यह घटना गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट के चौथे दिन की बताई जा रही है. वायरल क्लिप में कथित तौर पर ब्रॉडकास्ट कैमरा भारतीय ड्रेसिंग रूम वाले हिस्से के पास से गुजरता दिखाई देता है. इसी दौरान बैकग्राउंड में एक व्हाइटबोर्ड नजर आने का दावा किया जा रहा है. इसके बाद कैमरा जल्द ही दूसरी तरफ चला जाता है. वीड‍ियो में गौतम गंभीर भी द‍िख रहे हैं.

वीडियो सामने आने के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि इस बोर्ड पर भारतीय टीम की रणनीति, मैच से जुड़े निर्देश या कुछ अहम नोट्स लिखे हुए थे.

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SonyLIV cameraman literally captured Team India's strategy written on the dressing-room blackboard. 🤯 pic.twitter.com/Y2m4FmVRfQ — Sam (@cricsam02) August 18, 2026

हालांकि, व्हाइटबोर्ड पर वास्तव में क्या लिखा था, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो की छोटी अवधि और उसकी सोशल मीडिया पर शेयर की गई कॉपी के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना फिलहाल मुश्किल है.

वहीं ये क्लिप वायरल होने के बाद क्रिकेटफैन्स के बीच चर्चा तेज हो गई. कुछ यूजर्स ने इसे टीम इंडिया की रणनीति के संभावित खुलासे से जोड़ दिया, जबकि कुछ लोगों ने वीडियो के संदर्भ और उसकी authenticity पर सवाल उठाए.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक BCCI, Sri Lanka Cricket या मैच के आधिकारिक ब्रॉडकास्ट प्रोड्यूसर्स की तरफ से इस कथित घटना को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है.

इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि टीम इंडिया की कोई गोपनीय रणनीति वास्तव में लीक हुई है.

वायरल वीडियो में जो दिखाई देने का दावा किया जा रहा है, उसका संदर्भ भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. यह भी संभव है कि कैमरे में दिखाई देने वाली चीजों को सोशल मीडिया पर अलग अर्थ में पेश किया गया हो.

सोशल मीडिया के दावे को लेकर सावधानी जरूरी

क्रिकेट मैचों के दौरान ड्रेसिंग रूम, टीम एरिया और खिलाड़ियों से जुड़े कई विजुअल LIVE ब्रॉडकास्ट में दिखाई देते हैं. ऐसे में किसी तस्वीर या छोटे वीडियो क्लिप को उसके पूरे संदर्भ के बिना देखकर रणनीति के लीक होने का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा.

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फिलहाल उपलब्ध जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट और वायरल क्लिप तक सीमित है. इसलिए व्हाइटबोर्ड पर मौजूद कथित जानकारी को टीम इंडिया की आधिकारिक रणनीति मानने का कोई ठोस आधार नहीं है.

यह कथित वायरल घटना उस समय सामने आई है जब भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में पहला टेस्ट मुकाबला काफी अहम दौर में पहुंच चुका है. मैच की बात करें तो भारत ने पहली पारी में 462 का स्कोर बनाया, फ‍िर श्रीलंका टीम पहली पारी में 284 रन बना पाई. दूसरी पारी में भारतीय टीम 193 रनों पर स‍िमट गई. अब श्रीलंका के सामने 372 रनों का लक्ष्य है. 19 अगस्त को पहले टेस्ट का पांचवां द‍िन होगा.

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