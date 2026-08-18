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मिलिट्री ग्रीन कलर... गोरखा अंदाज! रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च की Classic Gorkha 350, कीमत है इतनी

Royal Enfield Classic 350 Gorkha: रॉयल एनफील्ड ने भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट के सम्मान में इस बाइक को लॉन्च किया है. इस बाइक का लुक-डिजाइन काफी हद तक गोरखा से ही इंस्पायर्ड है. लॉन्च के साथ ही इसकी ऑफिशियल बुकिंग भी आज से शुरू कर दी गई है.

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Classic 350 Gorkha Edition के साथ कंपनी ने स्पेशल एक्सेसरीज को भी पेश किया है. Photo: ITG
Classic 350 Gorkha Edition के साथ कंपनी ने स्पेशल एक्सेसरीज को भी पेश किया है. Photo: ITG

Royal Enfield Classic 350 Gorkha Edition: देश की प्रमुख परफॉर्मेंस बाइक निर्माता कंपनी रॉयल एनफील्ड ने घरेलू बाजार में अपनी बेस्ट सेलिंग बाइक Classic 350 का नया गोरखा एडिशन (Gorkha Edition) लॉन्च किया है. इस नए एडिशन में कंपनी ने कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं जो इसे रेगुलर क्लॉसिक से अलग बनाते हैं. कंपनी का कहना है कि, ये नया एडिशन ख़ास तौर पर भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट को समर्पित है और उनके सम्मान में बाइक के कलर और डिजाइन में गोरखा की झलक भी साफ तौर पर देखने को मिलती है. 

Gorkha Edition मूल रूप से क्लॉसिक 350 पर ही बेस्ड है. कंपनी ने इस बाइक की शुरुआती कीमत 2.11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की है. लॉन्च के साथ ही इसकी ऑफिशियल बुकिंग भी शुरू कर दी गई है. जिसे कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत डीलरशिप से बुक किया जा सकता है. 

कैसी है नई Classic 350 Gorkha?

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यह स्पेशल एडिशन सिर्फ नए रंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ गोरखा रेजिमेंट की विरासत और पहचान को भी जोड़ा गया है. बाइक को खास गोरखा ग्रीन कलर पेंट स्कीम से सजाया गया है. जबकि इसमें क्रॉस्ड खुखरी (गोरखा द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाले एक प्रकार का चाकू) स्टाइल वाला ख़ास इन्सिग्निया भी देखने को मिलता है, जो इसे रेगुलर मॉडल से अलग बनाते हैं. कंपनी ने इसके डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है. बाइक में Classic 350 का जाना-पहचाना लुक और स्ट्रेट सीटिंग पोजिशन वाली सीट दी गई है.

 

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Classic 350 Gorkha Edition
Classic 350 Gorkha Edition के इंजन मैकेनिज़्म में कोई बदलाव नहीं किया गया है. Photo: ITG

मैकेनिकली Gorkha Edition में Classic 350 वाला ही 349 सीसी एयर कूल्ड जे-सीरीज इंजन दिया गया है. यह इंजन 20.1bhp की पावर और 27Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. यानी नए स्पेशल एडिशन में परफॉर्मेंस के मामले में बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि कंपनी ने इसके लुक और फीचर्स के जरिए इसे खास बनाने की कोशिश की है.

Gorkha Edition में असिस्ट के साथ स्लीपर क्लच भी दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह फीचर गियर बदलने के दौरान राइडिंग को ज्यादा आसान और स्मूद बनाने में मदद करता है. इसके अलावा बाइक में Type-C USB फास्ट-चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, जिससे सफर के दौरान स्मार्टफोन जैसे डिवाइस को तेजी से चार्ज किया जा सकता है.

रॉयल एनफील्ड ने गोरखा एडिशन के साथ सिर्फ मोटरसाइकिल ही पेश नहीं की है. कंपनी ने गोरखा एडिशन नाम से राइडिंग गियर और लाइफस्टाइल गियर को भी पेश किया है. इस कलेक्शन का डिजाइन भी गोरखा रेजिमेंट से इंस्पायर्ड है और इसमें मिलिट्री यूनिफार्म और क्रॉस्ड Khukris जैसे डिजाइन एलिमेंट देखने को मिलते हैं. इस कलेक्शन में डुअल सर्टिफाइड जेट क्वेस्ट हेलमेट और जैकेट इत्यादि शामिल हैं.

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