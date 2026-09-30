Kele Ki Bhujia: रोज वही फीकी दाल-सब्जी छोड़िए, लंच में साबुत मसाले डालकर बनाएं कच्चे केले की चटपटी भुजिया, रोटी-पराठे संग लगेगी टेस्टी

रोज-रोज लंच या डिनर में वही आलू, भिंडी या दाल-सब्जी खाकर अक्सर बच्चे और बड़े दोनों ही बोर हो जाते हैं. ऐसे में अगर आप कुछ नया, झटपट और बेहद स्वादिष्‍ट बनाना चाहते हैं, तो कच्चे केले की मसालेदार भुजिया एक बेहतरीन विकल्प है. कच्चा केला सेहत के लिए बहुत फायदेमंद और फाइबर से भरपूर होता है, लेकिन सही से न पकाने पर यह अक्सर मैश या चिपचिपा हो जाता है.

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अगर कच्चे केले को पतले-पतले टुकड़ों में काटकर देसी मसालों और गरम मसाले के साथ सरसों के तेल में कुरकुरा भुना जाए, तो इसका जायका किसी पनीर या आलू की सब्जी से कम नहीं लगता. चटपटी और सोंधी खुशबू वाली यह भुजिया बच्चों के स्कूल टिफिन और ऑफिस लंच के लिए एकदम परफेक्ट है. इसे आप लंबे-लंबे पतले टुकड़ों या फिर गोल स्लाइस किसी भी तरह से बना सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान और लाजवाब रेसिपी!

सामग्री:

3 कच्चे केले

2 बड़े चम्मच सरसों का तेल

1/2 छोटा चम्मच राई (सरसों के दाने) या जीरा

1/4 छोटा चम्मच हींग

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला (सीक्रेट फ्लेवर के लिए)

1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर (खटाई के लिए)

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स्वादानुसार नमक

2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

बारीक कटा हरा धनिया (सजावट के लिए)

बनाने की विधि:

केले काटने की सही ट्रिक: कच्चे केलों को धोकर सुखा लें. चाकू की मदद से केला छील लें (हल्का हरा हिस्सा रहने दें ताकि भुजिया कुरकुरी बने). अब केले को बीच से काटकर लंबाई में या छोटे-छोटे पतले चकोर टुकड़ों में काट लें. (कटने के बाद केलों को पानी में न डालें, तुरंत बनाएं ताकि नमी न रहे).

तड़का लगाएं: कड़ाही में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालें और धुआं निकलने तक तेज गर्म करें. फिर आंच धीमी करें और इसमें राई/जीरा, हींग और कटी हरी मिर्च डालकर कुछ सेकंड्स के लिए चटकाएं.

केला भूनें: अब कटे हुए कच्चे केले कड़ाही में डालें. आंच को मध्यम रखें और बिना ढके 3-4 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनें, जब तक कि केलों पर हल्का सुनहरा रंग न आने लगे.

नमक और हल्दी मिलाएं: अब स्वादानुसार नमक और हल्दी पाउडर डालकर मिलाएं. कड़ाही को ढक्कन से ढक दें और धीमी आंच पर 3-4 मिनट तक पकने दें. (कच्चा केला बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए ज्यादा देर न ढकें).

मसाले और गरम मसाला डालें: ढक्कन हटाएं, केला सॉफ्ट हो चुका होगा. अब इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला मिलाएं.

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कुरकुरा करें: बिना ढके धीमी-मध्यम आंच पर भुजिया को 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनें ताकि सारे मसाले केले के टुकड़ों पर अच्छी तरह लिपट जाएं और भुजिया एकदम कुरकुरी हो जाए.

सर्व करें: ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया छिड़कें. तैयार है आपकी गरमा-गरम, चटाकेदार और खुशबूदार कच्चे केले की भुजिया! इसे पूरी, पराठे या दाल-चावल के साथ लंच में परोसें.

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