Homemade Tikka Masala Powder: बाजार से खरीदना छोड़िए, घर पर बनाएं टिक्का मसाला पाउडर, पनीर से चिकन तक का स्वाद होगा लाजवाब

Homemade Tikka Masala Powder Recipe: पनीर और चिकन टिक्का लोग वीकेंड पर पार्टी के लिए घर पर बनाते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद घर में बाजार जैसा स्वाद नहीं आता है. इस वजह से आपको बाजार से ही टिक्का मसाला पाउडर खरीदकर लाना पड़ता है, लेकिन आप बाजार में मिलने वाले रेडीमेड मसालों की जगह अगर आप घर पर ही टिक्का मसाला तैयार कर लें तो खाने का स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं.
खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर मसाले भारतीय किचन में आसानी से मिल जाते हैं. इस मसाले को बनाकर एयरटाइट डिब्बे में रखा जा सकता है और जरूरत के हिसाब से पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सोया टिक्का और तंदूरी सब्जियों में इस्तेमाल किया जा सकता है. आइए आपको टिक्का मसाला पाउडर बनाने की सिंपल रेसिपी बतात हैं.
टिक्का मसाला बनाने के लिए सामग्री
कैसे बनाएं टिक्का मसाला पाउडर?
पनीर और चिकन में ऐसे करें इस्तेमाल
250 ग्राम पनीर के लिए करीब डेढ़ से 2 बड़े चम्मच टिक्का मसाला इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं 500 ग्राम चिकन के लिए 2 से 3 बड़े चम्मच मसाला काफी रहेगा. इसे दही, अदरक-लहसुन के पेस्ट, नींबू के रस और थोड़े तेल के साथ मिलाकर मैरिनेशन तैयार करें. इसमें पनीर, चिकन, सोया या सब्जियों को अच्छी तरह मिलाकर कुछ समय के लिए रखें. इसके बाद तंदूर, ओवन, एयर फ्रायर या तवे पर पकाकर टेस्टी टिक्का तैयार किया जा सकता है.