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Homemade Tikka Masala Powder: बाजार से खरीदना छोड़िए, घर पर बनाएं टिक्का मसाला पाउडर, पनीर से चिकन तक का स्वाद होगा लाजवाब

घर पर आसानी से टिक्का मसाला पाउडर तैयार किया जा सकता है. साबुत मसालों को भूनकर बनाए गए इस मसाले से पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सोया टिक्का और तंदूरी सब्जियों का स्वाद बढ़ाया जा सकता है. इसे एयरटाइट डिब्बे में रखकर जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें और घर पर रेस्टोरेंट जैसा स्वाद पाएं. आइए इसे बनाने का तरीका बताते हैं.

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टिक्का मसाला घर पर तैयार कर सकते हैं. (PHOTO:AI)
टिक्का मसाला घर पर तैयार कर सकते हैं. (PHOTO:AI)

Homemade Tikka Masala Powder Recipe: पनीर और चिकन टिक्का लोग वीकेंड पर पार्टी के लिए घर पर बनाते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद घर में बाजार जैसा स्वाद नहीं आता है. इस वजह से आपको बाजार से ही टिक्का मसाला पाउडर खरीदकर लाना पड़ता है, लेकिन आप बाजार में मिलने वाले रेडीमेड मसालों की जगह अगर आप घर पर ही टिक्का मसाला तैयार कर लें तो खाने का स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं.

खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर मसाले भारतीय किचन में आसानी से मिल जाते हैं. इस मसाले को बनाकर एयरटाइट डिब्बे में रखा जा सकता है और जरूरत के हिसाब से पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सोया टिक्का और तंदूरी सब्जियों में इस्तेमाल किया जा सकता है. आइए आपको टिक्का मसाला पाउडर बनाने की सिंपल रेसिपी बतात हैं. 

टिक्का मसाला बनाने के लिए सामग्री

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  • साबुत धनिया
  • जीरा
  • सौंफ
  • काली मिर्च
  • दालचीनी
  • छोटी इलायची
  • लौंग
  • तेजपत्ता
  • जावित्री
  • कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर
  • कसूरी मेथी
  • अमचूर पाउडर
  • हल्दी
  • सोंठ पाउडर
  • लहसुन पाउडर
  • नमक
  • थोड़ी चीनी

कैसे बनाएं टिक्का मसाला पाउडर?

  1. सबसे पहले सभी साबुत मसालों को अच्छी तरह साफ कर लें. अब एक कड़ाही को स्लो फ्लेम पर गर्म करें और इसमें धनिया, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, लौंग, तेजपत्ता और जावित्री डालें.
  2. मसालों को 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पर सूखा भूनें. ध्यान रखें कि मसाले जलने नहीं चाहिए, वरना मसाले का स्वाद कड़वा हो सकता है. भुने हुए मसालों को एक प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें.
  3. ठंडा होने के बाद इन्हें मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें. अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, अमचूर, हल्दी, सोंठ, लहसुन पाउडर, नमक और चीनी डालकर अच्छी तरह मिला लें.
  4. तैयार टिक्का मसाला पाउडर को साफ और सूखे एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें. इसे नमी और धूप से दूर रखें. बेहतर स्वाद और खुशबू के लिए इसे 2 से 3 महीने के अंदर इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा.

पनीर और चिकन में ऐसे करें इस्तेमाल

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250 ग्राम पनीर के लिए करीब डेढ़ से 2 बड़े चम्मच टिक्का मसाला इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं 500 ग्राम चिकन के लिए 2 से 3 बड़े चम्मच मसाला काफी रहेगा. इसे दही, अदरक-लहसुन के पेस्ट, नींबू के रस और थोड़े तेल के साथ मिलाकर मैरिनेशन तैयार करें. इसमें पनीर, चिकन, सोया या सब्जियों को अच्छी तरह मिलाकर कुछ समय के लिए रखें. इसके बाद तंदूर, ओवन, एयर फ्रायर या तवे पर पकाकर टेस्टी टिक्का तैयार किया जा सकता है.

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