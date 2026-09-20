scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'महाभारत' के 'भीम' सौरव गुर्जर को जेल, महिला को दिया शादी का झांसा, किया उत्पीड़न

एक्टर और प्रोफेशनल रेसलर सौरव गुर्जर के खिलाफ एक महिला ने शादी का झूठा वादा कर धोखा देने और उत्पीड़न का आरोप लगाया है. महिला ने बताया कि गुर्जर ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप के जरिए संपर्क बनाया और शादी का वादा किया.

Advertisement
X
विवादों में महाभारत के भीम (Photo: Social Media)
विवादों में महाभारत के भीम (Photo: Social Media)

एक्टर और प्रोफेशनल रेसलर सौरव गुर्जर के खिलाफ गाचीबोली पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया है. महिला ने आरोप लगाया है कि गुर्जर ने उनसे शादी का वादा करके धोखा दिया और परेशान किया.

क्या है पूरा मामला?
शिकायत के मुताबिक, महिला का कहना है कि वो 2021 में इंस्टाग्राम के जरिए गुर्जर के संपर्क में आईं, जिसके बाद व्हाट्सऐप पर उनके बीच करीबी रिश्ता बन गया. महिला ने आरोप लगाया कि उनकी पहली मुलाकात 25 दिसंबर, 2021 को हुई और गुर्जर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उनसे शादी करेंगे और उन्हें पत्नी के बराबर अधिकार देंगे.

महिला ने आगे आरोप लगाया कि वो अमेरिका में रहते वक्त और भारत लौटने के बाद भी साथ रहे. उनका दावा है कि गुर्जर ने उन्हें अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मना लिया, ये वादा करते हुए कि वो मिलकर कोई बिजनेस शुरू करेंगे. महिला का आरोप है कि गुर्जर के उत्पीड़न की वजह से वो अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाईं और जब भी वो शादी के बारे में पूछतीं, तो वो उनका फोन नंबर ब्लॉक कर देते और दूरियां बना लेते.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saurav Gurjar (@thesauravgurjar)

सम्बंधित ख़बरें

Aamir Khan meets Hindu spiritual guru
हिंदू धर्मगुरु से मिले आमिर खान, 'महाभारत' की चर्चाएं तेज
hindu dharam
महाभारत के वो 5 रहस्यमयी सच, जिनसे आज भी अनजान हैं 99% लोग
Pandupol Hanuman Temple
हनुमान जी ने इस जगह तोड़ा था 10,000 हाथियों के बल वाले भीम का घमंड
mahabharat facts
कलयुग के 5 रहस्य, जो हजारों साल पहले ही बता दिए गए थे! जानें
mahabharat curse
महाभारत का भयानक श्राप, जिसे कलयुग में भी भुगत रहे हैं लोग!

शिकायत के अनुसार, गुर्जर अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक उनके साथ रहे. महिला ने आरोप लगाया कि बाद में हैदराबाद में साथ रहने के दौरान वो अचानक बिना बताए गायब हो गए.

पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी
महिला की शिकायत के आधार पर गाचीबोली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने गुर्जर को मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए हैदराबाद लाए. उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है.

सौरव के करियर की बात करें, तो 2013 में टीवी से एक्टिंग करियर शुरू किया. स्टार प्लस के शो महाभारत में उन्होंने 'भीम' का किरदार निभाया, जिससे उन्हें बड़ी पहचान मिली. संकटमोचन महाबली हनुमान सीरियल में वो बाली के रोल में नजर आए थे. उन्होंने ब्रह्मास्त्र और शिव शक्ति जैसे पौराणिक शो में भी काम किया है. वो एक्टर होने के साथ-साथ पहलवान भी हैं. टीवी और फिल्मों के अलावा उन्हें WWE में अपने रिंग नाम 'सांगा' के लिए भी जाने जाता है.


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'महाभारत' के 'भीम' सौरव गुर्जर को जेल, महिला को दिया शादी का झांसा, किया उत्पीड़न |
    साल 2027 वनडे वर्ल्ड कप में दिखेंगे रोहित-कोहली? दिग्गज ने बताई इसके पीछे की खास वजह |
    'UP के होंगे चार हिस्से, पूर्वांचल राज्य बना तो राजभर का बेटा होगा CM', ओपी राजभर का बड़ा बयान |
    Karela Ki Bhurji: रोज की बोरिंग दाल-सब्जी छोड़िए? बेसन और सौंफ डालकर बनाएं केरेले की चटपटी भुर्जी, रोटी संग चट कर जाएंगे सब |
    फॉल्स सीलिंग करवाना फायदे का सौदा या बन सकता है मुसीबत? घर में लगवाने से पहले जान लें ये बातें |
    शादी के 6 साल बाद टूट रहा 'TV की बहू' का घर? तलाक पर तोड़ी चुप्पी |
    यूक्रेनी ड्रोन्स के वार से दहल उठा रूस, अब क्या करेंगे पुतिन? देखें विशेष |
    शांति या महायुद्ध? ईरान ने ट्रंप को दिया अल्टीमेटम |
    रूसी चुनाव के बीच यूक्रेन का मॉस्को पर बड़ा हमला, दागे 1000 से ज्यादा ड्रोन |
    2027 के चुनाव से पहले CM योगी ने चल दिया 'रोजगार' वाला दांव? देखें 7 तक
    Advertisement