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तेलंगाना: घर में फंदे से लटकी मिली एक्सिस बैंक की कर्मचारी, पति पर उत्पीड़न का आरोप

तेलंगाना के मेडचल-मलकाजगिरी में एक्सिस बैंक की 28 वर्षीय कर्मचारी मोनिका संतोषी अपने अपार्टमेंट में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गईं. मोनिका ने प्रेम विवाह किया था और उनके जुड़वां बच्चे हैं.

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परिवार ने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है (Photo: Representational)
परिवार ने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है (Photo: Representational)

तेलंगाना के मेडचल-मलकाजगिरी में रविवार को एक्सिस बैंक की 28 वर्षीय कर्मचारी अपने अपार्टमेंट में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई. घटना पोचारम आईटी कॉरिडोर स्थित गैलेक्सी टावर्स की है. मृतका की पहचान मोनिका संतोषी के रूप में हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनिका आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के इच्छापुरम की रहने वाली थीं और एक्सिस बैंक में काम करती थीं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वह अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटकी मिलीं. बताया जा रहा है कि घरेलू सहायिका ने सबसे पहले उन्हें देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी.

मोनिका ने विशाखापत्तनम के रहने वाले रामाकांत से प्रेम विवाह किया था. दंपति के जुड़वां बच्चे हैं. रामाकांत आईटी सेक्टर में काम करता है. घटना के बाद मोनिका के परिवार और रिश्तेदारों ने उनके पति पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. परिजनों का दावा है कि कथित उत्पीड़न की वजह से मोनिका की मौत हुई हो सकती है. हालांकि पुलिस ने अभी मौत की परिस्थितियों और इसके कारणों की पुष्टि नहीं की है. परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है.

सूचना मिलने के बाद पोचारम आईटी कॉरिडोर पुलिस मौके पर पहुंची और शुरुआती जानकारी जुटाई. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल के शवगृह भेज दिया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारण और परिस्थितियों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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