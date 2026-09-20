साल 2027 वनडे वर्ल्ड कप में दिखेंगे रोहित-कोहली? दिग्गज ने बताई इसके पीछे की खास वजह

क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर क्रिकेट फैन्स और दिग्गजों के बीच लगातार चर्चा चलती रहती है. अब इस पर श्रीलंका के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज सनथ जयसूर्या ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है.

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जयसूर्या ने खुलकर रोहित और विराट का समर्थन करते हुए कहा कि 2027 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को इन दोनों दिग्गजों की जरूरत होगी. गुरुग्राम में एक कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट के लॉन्च इवेंट के दौरान सनथ जयसूर्या ने कहा कि मौजूदा भारतीय टीम के पास युवाओं और अनुभवी खिलाड़ियों का एक शानदार मिश्रण है.

उन्होंने कहा कि टीम में सीनियर खिलाड़ियों का होना हमेशा बहुत फायदेमंद होता है. रोहित और विराट जैसे दिग्गजों से युवा खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आने वाले वर्ल्ड कप के लिहाज से भारतीय टीम के लिए यह युवा और अनुभव का मेल बहुत काम आएगा.

पिछले साल मई में टेस्ट क्रिकेट से और 2024 में टी20 विश्व कप जीतने के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली अब केवल वनडे क्रिकेट ही खेल रहे हैं. भारतीय टीम का वनडे शेड्यूल काफी सीमित होने के कारण अक्सर सवाल उठते रहते हैं कि क्या ये दोनों खिलाड़ी 2027 तक अपनी फिटनेस और फॉर्म बनाए रख पाएंगे.

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फॉर्म में हैं रोहित शर्मा

हालांकि, दोनों का हालिया प्रदर्शन और वर्ल्ड कप में उनका रिकॉर्ड इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए काफी है. रोहित ने अब तक 3 वर्ल्ड कप (2015, 2019 और 2023) खेले हैं. वे वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा 7 शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. उन्होंने वर्ल्ड कप के 28 मैचों में 60.57 की औसत से 1,575 रन बनाए हैं.

ओवरऑल वनडे की बात करें तो रोहित ने 288 मैचों में 48.95 की औसत से 11,895 रन बनाए हैं, जिसमें 34 शतक और 62 अर्धशतक शामिल हैं. इस साल भी उन्होंने 9 पारियों में 379 रन बनाए हैं, जिसमें लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा गया 138 रनों का शानदार शतक भी शामिल है.

कोहली भी लगातार बना रहे हैं रन

विराट कोहली वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं. उन्होंने 37 मैचों में 59.83 की औसत से 1,795 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 12 अर्धशतक दर्ज हैं. अपने ओवरऑल वनडे करियर में विराट ने 314 मैचों में 58.59 की औसत से 14,941 रन कूटे हैं. उनके नाम 54 शतक और 79 फिफ्टी हैं. लक्ष्य का पीछा (Run-Chase) करते हुए उनका औसत 89.07 का हो जाता है. इस साल भी विराट का बल्ला खूब गरजा है और उन्होंने 6 वनडे पारियों में 64.00 की औसत से 384 रन (1 शतक, 3 फिफ्टी) बनाए हैं.

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