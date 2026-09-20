दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई, एक हफ्ते में 13 हजार से ज्यादा चालान

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. पिछले सप्ताह सेंट्रल और नॉर्दर्न रेंज में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान अलग-अलग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 13 हजार से ज्यादा चालान किए गए. अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी दी.

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सेंट्रल रेंज ने 14 से 20 सितंबर तक एक सप्ताह का विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया. इस दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन के कुल 5,644 चालान किए गए. इसके अलावा गलत तरीके से और सड़क किनारे वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने के मामलों में 1,048 वाहनों पर क्लैंप लगाया गया.

अधिकारियों के मुताबिक इस अभियान का मकसद सड़कों को अवैध पार्किंग और दूसरी बाधाओं से मुक्त रखना, ट्रैफिक जाम कम करना और वाहनों की आवाजाही को सुचारू बनाना था. पुलिस ने उन सड़कों और इलाकों पर खास ध्यान दिया, जहां बार-बार गलत पार्किंग की शिकायतें सामने आती हैं.

वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नॉर्दर्न रेंज ने शुक्रवार और शनिवार को सघन जांच अभियान चलाया. इन दो दिनों में ही यातायात नियमों के उल्लंघन के 7,534 मामलों में कार्रवाई की गई.

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इनमें बिना हेलमेट वाहन चलाने के 913 मामले सामने आए. गलत दिशा में वाहन चलाने पर 391 चालान किए गए, जबकि नो-एंट्री का उल्लंघन करने के 329 मामले पकड़े गए. इसके अलावा खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के 166 और शराब पीकर गाड़ी चलाने के 89 मामलों में कार्रवाई की गई.

अधिकारियों ने बताया कि अभियान में खास तौर पर उन यातायात उल्लंघनों को निशाना बनाया गया, जिनसे सड़क पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है या वाहनों की सामान्य आवाजाही बाधित होती है.

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