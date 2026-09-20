VIDEO: चाकू-लाठी से हमला, आभूषण और कैश छीने... किन्नरों के दो गुटों में खूनी संघर्ष

पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले के पांडवेश्वर में इलाके में कलेक्शन के अधिकार को लेकर दो किन्नर गुटों के बीच रविवार को हिंसक झड़प हो गई. घटना में करीब 8 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. इनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. दोनों का इलाज रानीगंज के एक निजी अस्पताल में चल रहा है.

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घटना रविवार दोपहर पांडवेश्वर स्टेशन रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास हुई. आरोप है कि इलाके में कलेक्शन को लेकर विवाद के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे गुट के सदस्यों पर हमला कर दिया. इस दौरान मारपीट के साथ चाकू और लाठी से वार किए जाने का भी आरोप लगाया गया है.

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घटना के बाद पश्चिम बर्धमान जिले के किन्नर समाज के गुरु बितन तिवारी ने अपने गुट के लोगों पर हमले का आरोप लगाया. उनके मुताबिक, कुछ लोगों को चोरी के आरोप में गुट से बाहर कर दिया गया था. इसके बाद वे पांडवेश्वर में किराए के मकान में रहकर इलाके में कलेक्शन कर रहे थे.

मंदिर के पास पहुंचते ही हुआ हमला

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बितन तिवारी के अनुसार, रविवार को उनके कुछ चेले स्टेशन रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास समाज के काम से पहुंचे थे. इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया. आरोप है कि हमलावरों ने मारपीट के साथ चाकू और लाठी का इस्तेमाल किया.

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उन्होंने दावा किया कि हमले के दौरान उनके साथियों के ढोल, सोने के आभूषण और नकदी भी छीन ली गई. झड़प में उनके एक बुजुर्ग साथी का हाथ टूट गया, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

घटना के बाद किन्नर समाज के लोगों ने पांडवेश्वर थाने के सामने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने हमले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पुलिस की ओर से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया.

पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया

पांडवेश्वर पुलिस ने मामले में चार लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और झड़प की वजह के साथ-साथ दोनों पक्षों के आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है.

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वहीं, घटना के बाद एक किन्नर महिला ने आरोप लगाया कि उनके गुरु और अन्य साथियों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. उसने चाकू से हमला किए जाने का भी आरोप लगाया और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की.

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फिलहाल इस झड़प में घायल करीब आठ लोगों का इलाज चल रहा है. इनमें दो की हालत गंभीर बताई गई है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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