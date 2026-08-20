पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, कन्या विवाह महोत्सव में शामिल होने का दिया न्योता

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का दौरा किया. उन्होंने देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य भेंट की. उन्होंने इस मुलाकात को बहुत ही खास बताया.

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इस दौरान देश और समाज से जुड़े कई अहम मुद्दों पर दोनों की बातचाती हुई. बागेश्वर पीठाधीश ने राष्ट्रपति को आगामी कन्या विवाह महोत्सव का न्योता दिया. उन्होंने राष्ट्रपति को इस बड़े आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया.

महाराज छत्रसाल की प्रतिमा की भेंट

मुलाकात के दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक खास उपहार भी भेंट किया. उन्होंने राष्ट्रपति को बुंदेलखंड के वीर योद्धा और बुंदेल केसरी महाराज छत्रसाल की सुंदर प्रतिमा दी.

धीरेंद्र शास्त्री की यह भेंट हमारे इतिहास और संस्कृति के प्रति सम्मान को दर्शाती है. महामहिम ने इस उपहार को बहुत आत्मीयता के साथ स्वीकार किया. इस दौरान दोनों के बीच देश की संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने को लेकर भी बातचीत हुई.

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बातचीत के दौरान बागेश्वर महाराज ने देश की युवा शक्ति पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि आज का युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने देश के सभी नौजवानों से अपील की. उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र सेवा में आगे आना चाहिए.

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उन्हें सनातन संस्कृति और संस्कारों के प्रचार-प्रसार में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए. उनका मानना है कि जब युवा देश और धर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, तभी समाज में तेजी से सकारात्मक बदलाव आएगा.

दोनों के बीच देश के कई मुद्दों पर चर्चा हुई. (फोटो-ITG)

युवाओं को सही दिशा देने के लिए महाराज एक नया अभियान शुरू करने जा रहे हैं. इस राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम 'माइंड सेट - लाइफ सेट' रखा गया है. इसका मुख्य उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी के मन में देश के प्रति प्रेम जगाना है. इस अभियान के जरिए युवाओं के विचारों में देश की प्रगति को सबसे ऊपर रखा जाएगा. उन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि इस अभियान से युवा पीढ़ी मानसिक रूप से मजबूत बनेगी. साथ ही, युवाओं को आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाया जाएगा.

इसके अलावा, बैठक में ऊर्जा संचय समागम और बुद्धि की शुद्धि जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई. महाराज ने राष्ट्रपति को इस अनोखे अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अच्छी शुरुआत के लिए बागेश्वर महाराज को अपनी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं दीं. राष्ट्रपति ने आने वाले दिनों में इस तरह के अभियानों से जुड़ने का भरोसा भी दिया. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे ऐसे आयोजनों में शामिल होने का पूरा प्रयास करेंगी.

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